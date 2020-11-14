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Учредитель «Газеты Слонімскай» покинула Беларусь из-за опасения уголовного преследования

14.11.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Учредитель негосударственной «Газеты Слонімскай» Анна Володащук покинула Беларусь. Об этом она сообщила 14 ноября на своей странице «Фейсбуке».

Учредитель «Газеты Слонімскай» покинула Беларусь из-за опасения уголовного преследования

«Уважаемые читатели и рекламодатели, приношу свои извинения за то, что «Газета Слонимская» 11 ноября не вышла в свет. Мне пришлось покинуть Беларусь из-за опасения уголовного преследования», — написала Володащук.

В понедельник, 9 ноября, в редакции «Газеты Слонімскай» и дома у Володащук прошли обыски, изъяты все компьютеры и другие носители информации.

Володащук является свидетелем по уголовному делу о клевете. Клеветнические высказывания будто бы появились в местных телеграм-каналах.

Учредитель «Газеты Слонімскай» заявила, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналам и только читает сообщения в них.

 
 
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Учредитель негосударственной «Газеты Слонімскай» Анна Володащук покинула Беларусь. Об этом она сообщила 14 ноября на своей странице «Фейсбуке».
 
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