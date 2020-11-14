|
"Это надолго": как пережить ЕГЭ?
14.11.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как помочь выпускнику справиться с волнением перед экзаменом и как успокоиться самому? Где заканчивается родительская ответственность и начинается ответственность ребенка? Откуда берется несамостоятельность? Об этом Настя и Лина спрашивают парного и семейного психолога, психоаналитика, автора книг для родителей Артема Забалуева.
2:50 — "представим, что это игра": как снять напряжение, которое возникает в семье из-за экзаменов?
5:10 — "почему плохую оценку получает он, а больно нам?"
7:00 — где заканчивается родительская ответственность и начинается ответственность ребенка?
8:20 — "как можно доверить ему ЭТО, если он сменку забывает?!"
13:45 — сколько ответственности могут выдержать детские плечи?
15:50 — как случайно не воспитать гиперответственного и тревожного ребенка?
17:30 — о родительских требованиях и детских депрессиях;
19:50 — как помочь ребенку, если он провалил экзамен, и как успокоить себя?
25:10 — даем упражнения, как снизить уровень тревоги перед экзаменом.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто страдает перед ЕГЭ больше? Выпускники еле вывозят нагрузку (и учебную, и психологическую), родители завышают ожидания. Как поддержать другу друга? Где родителям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)