Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это надолго": как пережить ЕГЭ?

Как помочь выпускнику справиться с волнением перед экзаменом и как успокоиться самому? Где заканчивается родительская ответственность и начинается ответственность ребенка? Откуда берется несамостоятельность? Об этом Настя и Лина спрашивают парного и семейного психолога, психоаналитика, автора книг для родителей Артема Забалуева.

2:50 — "представим, что это игра": как снять напряжение, которое возникает в семье из-за экзаменов?

5:10 — "почему плохую оценку получает он, а больно нам?"

7:00 — где заканчивается родительская ответственность и начинается ответственность ребенка?

8:20 — "как можно доверить ему ЭТО, если он сменку забывает?!"

13:45 — сколько ответственности могут выдержать детские плечи?

15:50 — как случайно не воспитать гиперответственного и тревожного ребенка?

17:30 — о родительских требованиях и детских депрессиях;

19:50 — как помочь ребенку, если он провалил экзамен, и как успокоить себя?

25:10 — даем упражнения, как снизить уровень тревоги перед экзаменом.

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