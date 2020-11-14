Пять фактов, неопровержимо доказывающих, что Рому Бондаренко убили сотрудники МВД, а СК их покрывает

Источник материала: Ежедневник

Несмотря на то, что Александр Лукашенко заявил о непричастности сотрудников МВД к убийству Романа Бондаренко, факты говорят о противоположном.

"Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо, тем более – молодой человек. Естественно, я вчера поинтересовался и сегодня утром, как идет расследование, а вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредив его, что эта будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать честно и объективно... А сегодня утром, поскольку все милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору (Андрею) Шведу и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело", - заявил Лукашенко, когда его попросили прокомментировать произошедшее.

А вот предварительная версия следствия о том, что произошло.

«По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г.Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался».

А теперь мы озвучим пять фактов, доказывающих, что все выше сказанное – ложь, с помощью которой власти хотят отмазать виновных от ответственности.

1. СК признает, что именно сотрудники милиции забрали Романа с места происшествия. Но на нескольких видео отчетливо видно, что в микроавтобус парня загрузили именно те, кто с ним и дрался. Отсюда можно сделать только один совершенно очевидный вывод: именно сотрудники милиции и били Романа во дворе дома по ул.Червякова.

2. Согласно официальной версии, милиция получила сигнал о драке, приехала на место происшествия, нашла там избитого парня и доставила его в РУВД. Это откровенная ложь поскольку так не могло произойти в принципе. Есть четкий алгоритм действий милиции в подобных ситуациях. Если поступает сообщение о драке, милиция приезжает и обнаруживает на месте происшествия избитого человека, с ним изначально работают, как с потерпевшим. Сразу же, на место, вызывается скорая, которая фиксирует состояние пострадавшего на месте происшествия. Это обязательно и без вариантов! Нанесение человеку телесных повреждений, тем более тяжких, это совершение преступления. А место преступления в обязательном порядке фиксируется. Поэтому параллельно милиция на месте опрашивает свидетелей происшествия и записывает их данные, то есть, работает по горячим следам. Далее, при необходимости, пострадавшего доставляют в больницу и уже там с ним дальше работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя все обстоятельства произошедшего. Стоит поговорить с бывшими и действующими сотрудники ППС (патрульно-постовой службы), которые обычно и выезжают на место происшествия (иногда это может быть наряд «Охраны»), алгоритм именно такой. Они же вам расскажут, что никогда не станут везти в РУВД пострадавшего, тем более с признаками алкогольного отравления. Тут логика такая: наблюет в машине, запачкает все кровью, может обмочиться, а потом все это отмывать. Поэтому всегда вызывают скорую, а дальше уже в зависимости от состояния человека и того, что произошло на месте происшествия, решают, что делать дальше. Но, повторимся, вызов скорой пострадавшему обязателен. В исключительных случаях, сотрудники милиции сами могут отвезти пострадавшего в больницу, но никак не в РУВД. Тот факт, что милиция не искала на месте происшествия свидетелей, не записывала их данные, опять же однозначно свидетельствует о том, что она прекрасно знала, что произошло, то есть была непосредственным участником событий.

3. На видео, которые сняли свидетели, видно, что во время короткой потасовки, парню не могли нанести серьезных повреждений. Когда Романа Бондаренко несли к машине, он активно сопротивлялся и пытался вырваться, что не соответствует ни первичным, ни последующим признакам получения черепно-мозговой травмы, которая и привела к смерти. Отсюда следует, что эту травму Роману нанесли либо в автобусе, либо уже в РУВД.

4. По официальной версии и по свидетельствам очевидцев, Романа Бондаренко увезли приблизительно в 22.30, а скорая ему была вызвана через полтора часа. Если верить официальной версии (вызов, приехали, нашли) и все же допустить, что милиция по каким-то непонятным причинам не вызвала на место происшествия скорую, она должна была это сделать сразу же по приезду в РУВД, поскольку статус Романа не мог быть иным, кроме как пострадавший. Ведь по официальной версии милиция просто приехала на вызов и поэтому не могла знать, что произошло с парнем, а других участников так называемой драки в РУВД доставлено не было. Пострадавшему скорую вызывают не тогда, когда ему стало плохо, а сразу, чтобы зафиксировать побои. От места происшествия дол Центрального РУВД максимум 5 минут езды, то есть скорая должна была быть в управлении не позже 23.00, если бы все происходило так, как описывает МВД и как пытается представить ситуацию Следственный комитет. А вот, когда доставляют в РУВД человека, оказавшего сопротивление сотрудникам милиции, алгоритм как раз подпадает под описанный. В этой ситуации не смотрят на телесные повреждения и скорую вызывают только тогда, когда человеку становится совсем плохо.

5. Согласно официальной версии возле дома по ул.Червякова произошла потасовка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты и людями, их снимающими. Однако откуда это может быть известно, если опрос на месте не производился и даже данные свидетелей не записывались? Откуда милиция могла знать, что именно местные жители были агрессивно настроены, а не те, кто снимал ленты? Ведь никого, кроме Романа в РУВД не доставили, а сам он точно не мог сказать про себя, что был агрессивно настроен. Это опять же значит, что вторая сторона конфликта – это те люди, которые и доставляли. Кроме того, многочисленные свидетельства действий тех самых неравнодушных граждан, которые срезают ленты, говорят о том, что они работают в тесном взаимодействии с сотрудниками МВД, иногда даже вооруженных дробовиками. Иными словами, не важно, кто эти «неравнодушные» - ответственность за их действия все равно на МВД.