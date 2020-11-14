«Лучше не играть с этим». Частникам приходят письма после требования Лукашенко по профсоюзам

Источник материала: Tut.by

Частным компаниям, которые до конца года не создадут профсоюзные организации, Александр Лукашенко пригрозил ликвидацией . И это притом что в Беларуси нет закона, который обязывает частников создавать профсоюзы, а попытки заставить работников вступить в них — нарушение трудового законодательства. Тем не менее уже на следующий день после этих заявлений частные компании начали получать письма от профсоюзных комитетов. По мнению эксперта, «Лукашенко фактически поставил ультиматум белорусским частным компаниям». FINANCE.TUT.BY поинтересовался позицией Федерации профсоюзов насчет создания «ячеек» во всех организациях, а также приводит мнение эксперта насчет очередной инициативы властей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Что потребовал Лукашенко, чем пригрозил и что говорил об этом раньше

10 ноября Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой заявил, что «если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы». «Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше», — сказал Лукашенко.

Это не первый раз, когда Лукашенко требует создать профсоюзы в частных компаниях (об этом заявлялось в феврале этого года и в 2015 году). В начале этого года Лукашенко заявлял, что надо разработать указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций. Подобный документ до сих пор не был введен в действие, а частники, как и сами профкомитеты, по всей видимости, в основном не обращали внимание на подобные заявления.

Профком: «Лучше не играть с этим»

Однако в этот раз, судя по их оперативной реакции, решили основательно взяться за этот вопрос. Уже на следующий день после заявлений Лукашенко частные компании стали получать письма от профсоюзных комитетов. К примеру, одному из частных торговых предприятий в Минске пришло письмо от минской городской организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации

и предпринимательства. В нем говорится, что организация «проводит работу по созданию условий для реализации права граждан на объединение в профессиональные союзы». Руководство компании просят в письме сообщить дату и время «для совместного обсуждения действий по данному вопросу».





Мы позвонили по номеру телефона, который указан в письме.

— Если вы готовы (создать профсоюз. — Прим. ред.), проводите у себя собрание. Мы даем образцы, нам протокол нужен, кого выбрали — председателя, казначея. На основании этих документов мы даем документы и в администрации получаете свидетельство, открываете счет. И вы уже создались, — сообщили по этому номеру телефона.

На вопрос, когда крайний срок создания профсоюза в частной компании, ответили:

— Для того чтобы вы могли вступить к нам в профсоюз, мы должны рассмотреть заявление на своем президиуме. Это, как правило, четвертый четверг месяца. Осталось немного времени, — уточнили в профсоюзной организации. — Поэтому обычно документы подают заранее. Мы их рассматриваем и даем все документы в администрацию района.

На уточнение, что частникам, которые не создадут до конца года профсоюзы, грозят ликвидацией, в профсоюзной организации уточнили: «Лучше не играть с этим».

Обязаны ли частники создавать профсоюзы?

Если коротко, то нет. Несмотря на заявления и угрозы ликвидацией Александра Лукашенко и желание Михаилы Орды создать профсоюзы во всех организациях, подобные требования не обязательны к исполнению.

В Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации ( в феврале Лукашенко говорил, что его могут ввести, но это не было сделано). К тому же профсоюз — это добровольная общественная организация, и если кого-либо из работников заставляют вступить в него (как на государственном, так и на частном предприятии), то это является нарушением трудового законодательства.

Если наниматель вынуждает вступить в профсоюз, то об этом можно сообщить в департамент госинспекции труда при Минтруда. О подобных случаях также можно рассказать СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Если вы располагаете информацией о том, какая ситуация с профсоюзами на государственных и частных предприятиях, то пишите нам на e-mail: bobkov@tutby.com, в телеграм @Bobkov_tut , в фейсбук .

Эксперт: «Лукашенко фактически поставил ультиматум белорусским частным компаниям»

Директор исследовательского Центра EAST, политолог Андрей Елисеев видит три причины принуждения белорусского частного бизнеса к альянсу с провластными профсоюзами.

«Лукашенко фактически поставил ультиматум белорусским частным компаниям: либо создаете профсоюзные ячейки, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), либо мы вас ликвидируем. Есть три основные причины такого антиконституционного действия», — отмечает эксперт.

Юристы и эксперт — про угрозу Лукашенко ликвидировать частные компании, где не будет профсоюзов

Первая причина, на его взгляд, — финансовая. «Фактически речь про введение дополнительного сбора с частного бизнеса. Ему придется отстегивать копейку в карман ФПБ, — отмечает эксперт. — Вторая — психологическая. Это действо необходимо правителю для большего чувства самоуспокоения, что „все под контролем“. Дело в том, что государственные предприятия пронизаны контрольными органами и в виде назначенного сверху руководства, и идеологического аппарата, и присутствия активистов провластных профсоюзов. А что творится в частном секторе — для него и его окружения не столь хорошо известно, а неведомость порождает тревогу. Принудительное введение профсоюзного рычага — попытка (явно не последняя) насаждения дополнительных механизмов контроля, хоть бы для самоуспокоения».

По мнению эксперта, третья причина — деморализационная и контролирующая. «Самая непростая для достижения, но и потенциально самая опасная для настоящего гражданского общества. Дело в том, что ФПБ — это, по сути, никакие не профсоюзы, они таковые лишь по названию. Потому что они не выполняют профсоюзных функций по представлению и защите интересов работников. Они, как и прочие провластные организации, представляют и защищают интересы руководства предприятий и правителя. Две основные функции ФПБ — это легитимирующая („узаконивание“ правящего режима и всех его действий и инициатив) и контролирующая. Так вот, правитель хотел бы упредить всякие проявления солидарности и создать отравляющую атмосферу недоверия в каждом рабочем коллективе, в компании любой формы собственности».

Что говорят в Федерации профсоюзов о создании «ячеек» во всех частных организациях

FINANCE.TUT.BY обратился в Федерацию профсоюзов с вопросами касательно требования создать ячейки во всех частных организациях.

— В Беларуси выстроена система социального партнерства. В ее основе — диалог между тремя сторонами: нанимателями, профсоюзами, органами власти. В международной практике такой социальный диалог определяется как трипартизм. На уровне республики действует Национальный совет и раз в три года подписывается Генеральное соглашение, где три стороны — правительство, объединения профсоюзов и нанимателей — берут на себя обязательства, каких показателей необходимо достигнуть в экономике, в вопросах оплаты труда, рынка труда, какие дополнительные гарантии должны предоставляться работникам, — отметили в ФПБ.

В федерации уточняют, что «такой же принцип действует и на уровне отраслей и регионов, где также профсоюзы совместно с нанимателями и органами власти договариваются о принципах взаимодействия путем заключения тарифных и местных соглашений».

«И на уровне предприятий также необходим социальный диалог. И именно профсоюз — та организация, которая по законодательству может и должна представлять интересы работников в переговорах с нанимателем, в том числе речь идет о заключении коллективного договора, — уточняют в ФПБ. — Именно поэтому Федерация профсоюзов настаивает на том, что там, где есть трудовые отношения, должен быть и профсоюз. И ФПБ активно работает над созданием новых организаций. Тема эта не новая. Например, только за последние годы в разных сферах экономики было создано порядка 5000 новых организаций. Причем свыше 70% из них — именно в частном секторе экономики.

В ФПБ уточняют, что сегодня она объединяет 15 отраслевых профсоюзов.

«И создание первичных профсоюзных организаций, как правило, проводится именно по отраслевому принципу. Подходы в этом вопросе — абсолютно понятные и простые и соответствуют общепринятым, классическим нормам», — уточнили в федерации.

Что нужно сделать организациям, в которых решили создать профсоюз

В ФПБ также рассказали, по какой схеме надо действовать организациям, которые захотели создать профсоюзную ячейку.

«На первоначальном этапе представитель того или иного отраслевого профсоюза информирует членов трудового коллектива о той работе, которая проводится профсоюзами, о преимуществах, которые дает членство в организации, знакомит с уставом организации, — отмечают в ФПБ. — Далее решение собрания трудового коллектива о создании первичной профсоюзной организации направляется в соответствующий отраслевой профсоюз, который готовит необходимые в соответствии с законодательством для регистрации организации документы.

Как пояснили в ФПБ, «после регистрации первичной профсоюзной организации профком предприятия инициирует переговоры с нанимателем о заключении коллективного договора — документа, который регулирует все вопросы, связанные с трудовыми отношениями в организации и содержит нормы о дополнительных гарантиях для работников на данном предприятии».