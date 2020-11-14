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МВД: В Беларуси с 9 августа по 3 ноября задержаны 25800 человек
Источник материала: АФН
По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в период с 9 августа и до 3 ноября в стране были задержаны более 25 800 человек за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении».
За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов, сообщает телеграм-канал Народного антикризисного управления со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении копию внутреннего отчета МВД.
С 9 августа граждане Беларуси подали в органы 4000 заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур. Число возбужденных уголовных дел на основании этих заявлений по-прежнему равно нулю. С 9 августа по 3 ноября погибли 7 граждан страны. 12 ноября скончался Роман Бондаренко.
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По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в период с 9 августа и до 3 ноября в стране были задержаны более 25 800 человек за «нарушение законодательства о...
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