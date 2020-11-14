Тихановская призывает Запад к санкциям против кошельков Лукашенко

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям против режима Лукашенко, предложив ввести санкции против кошельков шкловского пенсионера.

«Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — заявила Тихановская.