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Тихановская призывает Запад к санкциям против кошельков Лукашенко
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям против режима Лукашенко, предложив ввести санкции против кошельков шкловского пенсионера.
«Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — заявила Тихановская.
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Светлана Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям против режима Лукашенко, предложив ввести санкции против кошельков шкловского пенсионера.
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