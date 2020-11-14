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Активистку Алану Гебремариам оставили под стражей на два месяца

14.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активистке Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Координационного совета.



Алану задержали 12 ноября, когда у неё дома прошёл обыск. Сейчас она находится в СИЗО КГБ.



Напомним, Гебремариам с начала октября 2020-го является представительницей Светланы Тихановской по делам молодёжи и студентов.
 
 
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Активистке Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Координационного совета.
 
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