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Активистку Алану Гебремариам оставили под стражей на два месяца
Источник материала: Партизан
Активистке Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Координационного совета.
Алану задержали 12 ноября, когда у неё дома прошёл обыск. Сейчас она находится в СИЗО КГБ.
Напомним, Гебремариам с начала октября 2020-го является представительницей Светланы Тихановской по делам молодёжи и студентов.
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Активистке Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Координационного совета.
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