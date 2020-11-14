Известный дизайнер Владимир Цеслер выставил свою работу на аукцион

«В Беларуси творится что-то невообразимое. Ежедневно сотни людей избивают, калечат и бросают в тюрьмы. Владимир Цеслер был вынужден покинуть страну. Сегодня он продает свои работы, чтобы собрать средства для поддержки попавших в беду деятелей культуры (а их много)», - сказал Макаревич.



