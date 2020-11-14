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Известный дизайнер Владимир Цеслер выставил свою работу на аукцион

14.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Деньги пойдут на поддержку деятелей культуры Беларуси. Об этом сообщил российский музыкант Андрей Макаревич.

«В Беларуси творится что-то невообразимое. Ежедневно сотни людей избивают, калечат и бросают в тюрьмы. Владимир Цеслер был вынужден покинуть страну. Сегодня он продает свои работы, чтобы собрать средства для поддержки попавших в беду деятелей культуры (а их много)», - сказал Макаревич.
 
 
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Деньги пойдут на поддержку деятелей культуры Беларуси. Об этом сообщил российский музыкант Андрей Макаревич.
 
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