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Линкявичюс: новое руководство Беларуси не будет настроено против России

14.11.2020 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что новое руководство Беларуси не будет настроено ни против России, ни против Евросоюза.

Линкявичюс: новое руководство Беларуси не будет настроено против России

В интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову он заявил, что «надо понять простую вещь: выход из этого морального и политического тупика возможен только путем новых выборов — прозрачных, транспарентных, демократических, чтобы белорусы смогли выбрать свое руководство».

Министр уверен, что «что новое руководство не будет настроено против России»: «Я не вижу таких признаков. Они сами говорят, что не против России, не против Евросоюза».

Линкявичюс считает, что люди, которые уже три месяца мирно протестуют и подвергаются репрессиям «заслужили, чтобы с ними вели диалог по-другому, а не дубинками».

«Диалог с оппозицией не должен проводиться в тюрьме. Это тоже не та форма диалога. Если в Кремле думают иначе, я готов принять это как факт, но уважать и разделять такой взгляд не могу», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

На вопрос о том, как Евросоюз, который не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, будет взаимодействовать с этой страной, Линкявичюс ответил, что «Беларусь — это не только президент».

«Если мы говорим о бывшем президенте Лукашенко, это не значит, что и все остальные бывшие. Вот если он кого-то будет назначать, то появятся юридические тонкости. Но пока все работает. Есть премьер, есть правительство. Мы готовы разговаривать, с кем нужно — в этом проблем нет», — заключил глава МИД Литвы.

 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что новое руководство Беларуси не будет настроено ни против России, ни против Евросоюза.
 
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