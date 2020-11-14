|
На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается в Беларуси.
Как сообщается, в воскресенье в некоторых районах сгустится туман.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
МЧС
О советах Госавтоинспекции можно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)