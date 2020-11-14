На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается в Беларуси.





Как сообщается, в воскресенье в некоторых районах сгустится туман.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.