Поставили палатки для круглосуточной охраны. Что происходит на «Площади перемен», где жил Роман Бондаренко

Источник материала: KYKY

12 ноября умер Роман Бондаренко – его убили, забив до смерти, по дороге в РУВД. Роман погиб, защищая бело-красные-белые ленты на «Площади перемен». В тот же день жители площади устроили в память Романа огромный мемориал – цветы к трансформаторной будке несли и продолжают нести со всего города.

Чтобы сохранить мемориал, сегодня ночью там дежурили люди. Вот так выглядела площадь сегодня в 9 утра.

Жители площади решили, что будут таким образом охранять мемориал и дальше – чтобы обеспечить круглосуточную вахту, во дворе появились палатки.

Так как в Минске очень много желающих помочь жителям «Площади перемен», они рассказали, какая им помощь нужна, а что лишь мешает: «В разных чатах есть призывы поставить ещё палатку, тепловую пушку, стационарную установку для приготовления еды и многое другое. Это всё НЕ НУЖНО.

Я вас очень прошу, опубликуйте информацию, что действительно нужно сейчас на ПП:

1. Ведра и глубокие ёмкости для цветов

2. Помощь с уборкой

3. Люди, сочувствующие

Приходите почтить память Романа, постоять, помолчать, поговорить, поддержать».

И еще одно: сегодня с утра в квартиры домов, которые прилегают к площади, приходили неизвестные. Жители рассказывали: «Общались через видеодомофон. Не по форме – в гражданке и маске, удостоверение предъявить в камеру отказались. Предлагали открыть дверь и пообщаться. Ответил, что без удостоверения на камеру и представления, кто передо мной не будет никакого общения. Ушли». Позже другим жителям эти люди представились как сотрудники Центрального РОВД.