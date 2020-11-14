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Наказывать убийц Романа Бондаренко не собирается. 5 выводов из интервью Лукашенко

14.11.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу Александр Лукашенко дал интервью пропагандистам из ближнего зарубежья. В нем он вполне ясно дал понять, чего ждать от расследования убийства Романа Бондаренко и «круглого стола».

Наказывать убийц Романа Бондаренко не собирается. 5 выводов из интервью Лукашенко
Фото пресс-службы Лукашенко

Убийцы Романа Бондаренко пока наказания не понесут

Такой вывод следует из слов Лукашенко. Вот что он рассказал приехавшим пропагандистам из России и других стран, пишет Салідарнасць.

«В данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил «карателям» в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии, это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге – это как мне доложили – они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу».



Сказал это Лукашенко, несмотря на наличие не одного видео, на которых видно, что на Площади перемен действовала организованная группа, которая схватила Романа Бондаренко, избила его и увезла на микроавтобусе. Медики категорически опровергли информацию, что погибший был нетрезвым. 

Найти убийц не составляет труда: фото- и видеосвидетельств достаточно. К тому же виновных, похоже, хорошо знает любимчик Лукашенко Дмитрий Басков. Да и сам глава государства наверняка в курсе их фамилий, о чем может свидетельствовать его оговорка («все же начали милицию обвинять в очередной раз»).

Кстати, Лукашенко поручил расследование убийства генпрокурору Андрею Шведу – тому самому, на представлении которого в новой должности заявил, что «иногда не до законов».

Ну а если Швед ошибется, то действующий глава государства, наверняка, его поправит. В 2000 году после ареста подозреваемого в руководстве «эскадроном смерти» Дмитрия Павличенко Лукашенко распорядился его освободить, а генпрокурора уволить.

Виновные в этих делах понесут наказание только при новой власти.

Живым уходить со своего поста пока не собирается

Вот пару цитат в доказательство.

«Сдаваться я не собираюсь и на колени не стану, даже если останусь в одиночку».

«Кроме Беларуси у меня ничего нет. Я за нее уцепился и держу».

Впрочем, ситуация может заставить его со временем изменить свое мнение. Лукашенко осознает, что ему есть куда бежать.  

«Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной тихой обстановке – я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, еще здоровый мужик, дети у меня есть, внуки, которые должны жить».

Бабарико и других политзаключенных из тюрьмы не выпустит. По-прежнему рассчитывает на Воскресенского

Лукашенко прямо заявил, что выступает против идеи освободить из СИЗО своих политических оппонентов.

«В силу каких-то причин в СМИ начинаются болтания, то фамилии какие-то называют, что неплохо было бы выпустить, премьер-министром назначить… Никогда. Вор должен сидеть в тюрьме».

При этом Лукашенко, похоже, не отказывается от идеи имитации круглого стола, несмотря на очевидную несерьезность этой затеи.

«Там же сколько-то человек выпустили: идите, пожалуйста, организовывайтесь. Воскресенский там уже вокруг себя собрал несколько десятков человек, которые включились в этот диалог. Я в курсе дела. Они здесь – эти люди. Я с ними точно встречусь. Сейчас идет диалог там на низком, среднем уровне и прочее. Он же все равно придет ко мне. Я с ними точно встречусь. А с предателями и террористами я какой диалог должен вести?».

Поверил в свой план по изменению Конституции

Пока Лукашенко отступать от него не намерен.

«Детально с принятием конституции и прочее, по срокам, я планирую сейчас заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются».

Продолжает неадекватно воспринимать ситуацию

Лукашенко все никак не может принять, что из-за его действий и ошибок большинство белорусов больше не хочет видеть его главой государства. Так он заявил, что в Беларуси не было причин для протестов и ничего их не предвещало.
 
 
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В пятницу Александр Лукашенко дал интервью пропагандистам из ближнего зарубежья. В нем он вполне ясно дал понять, чего ждать от расследования убийства Романа...
 
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