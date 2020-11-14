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Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу после 15-суточного ареста
Источник материала: Навiны
Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу. В Барановичах он отбывал 15-суточный административный арест.
Павла задержали днем 30 октября. В 12:36 в
На заседании суда Фрунзенского района Минска 2 ноября судья Юлия Близнюк
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Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу. В Барановичах он отбывал 15-суточный административный арест.
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