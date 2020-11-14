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Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу после 15-суточного ареста

14.11.2020 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу. В Барановичах он отбывал 15-суточный административный арест.

Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу после 15-суточного ареста

Павла задержали днем 30 октября. В 12:36 в редакцию от него поступило сообщение: «Милиция в масках пришла». В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон журналиста стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

На заседании суда Фрунзенского района Минска 2 ноября судья Юлия Близнюк признала Добровольского виновным в участии в несанкционированной акции 18 октября (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и постановила подвергнуть его аресту. Между тем Добровольский был на акции в качестве журналиста и имел при себе удостоверение сотрудника СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу. В Барановичах он отбывал 15-суточный административный арест.
 
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