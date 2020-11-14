Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу после 15-суточного ареста

Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу. В Барановичах он отбывал 15-суточный административный арест.





Павла задержали днем 30 октября. В 12:36 в редакцию от него поступило сообщение : «Милиция в масках пришла». В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон журналиста стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.