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Дима Тертычный — альпинист, который прогулял школу ради Эвереста
14.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
17 мая 2018 года 17-летний Дмитрий Тертычный поднялся на вершину мира, став самым юным в России восходителем на Эверест. Но помимо мировых рекордов, он ставит и личные. За свои 19 лет Дима успел одновременно окончить две средних школы, получил разряд по шахматам, поступил в старейший американский вуз и чуть не стал лучшим молодым футболистом страны.
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Ему всего 19, а он уже побывал на высочайших точках семи континентов. Самая важная вершина — Эверест. На запредельную для человеческих возможностей высоту он поднял...
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