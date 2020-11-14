Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Дима Тертычный — альпинист, который прогулял школу ради Эвереста

17 мая 2018 года 17-летний Дмитрий Тертычный поднялся на вершину мира, став самым юным в России восходителем на Эверест. Но помимо мировых рекордов, он ставит и личные. За свои 19 лет Дима успел одновременно окончить две средних школы, получил разряд по шахматам, поступил в старейший американский вуз и чуть не стал лучшим молодым футболистом страны.

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