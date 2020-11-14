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Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодний телеэфир, Лоза отреагировал

14.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Валерий Меладзе призвал коллег по цеху не принимать участия в новогодних огоньках в телеэфире, об этом известный певец написал в своем Instagram

© Sputnik / Мария Девахина
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Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января, "все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев, в то время как ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина", написал артист.

По словам Меладзе, очевидно, что метро является жизненно важной артерией мегаполиса, в то время как новогодние концерты - всего лишь развлечение, которое решили отменить. В такой ситуации у зрителей, по мнению артиста, не остается иного варианта кроме "просмотра развлекательных программ по телевизору".

"А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах", - написал Меладзе.

По его словам, "может, тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев".

На призыв Меладзе о бойкоте телеэфира ответил певец Юрий Лоза, в комментарии РИА Новости он усомнился в том, что призыв к бойкоту новогодних концертов и съемок новогодних передач состоится, "на место отказавшихся артистов просто придут другие", сказал он.

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Теги: Минск
 
 
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