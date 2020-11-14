«Кравченко был весь мокрый - их заставили приседать 400 раз». Сокамерник - об арестованных спортсменах

Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье в Минске задержали серебряного призера Олимпиады в Пекине Андрея Кравченко и многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу Ивана Ганина. Обоим спортсменам присудили по 10 суток ареста за участие в акции протеста. Минчанин Иван, который провел с Кравченко и Ганиным несколько часов в одной камере, рассказал SPORT.TUT.BY подробности их содержания.





Собеседник TUT.BY Иван — представитель мелкого бизнеса. Говорит, его задержание у гостиницы «Юбилейной» 8 ноября стало повторным. До этого минчанин уже отсидел 15 суток в октябре за участие в акции протеста.

С Иваном Ганиным и Андреем Кравченко Иван пробыл в одной камере несколько часов до суда.

— Меня привезли из Первомайского РУВД в Жодино в 10 вечера в воскресенье. В четырехместной камере ночевали девять человек. А утром после подъема к нам привели Андрея и Ивана и еще несколько человек. В итоге в камере задержанных оказалось не меньше 20.

Я заметил, что Андрей и Иван были совершенно мокрые от пота и физически уставшие, изможденные. Андрей сказал, что после выхода из автозака им приказали передвигаться гуськом, а затем выстроили в шеренгу, заставив приседать. Слышал, как он говорил: «Лично я присел не меньше 400 раз, а дальше уже не считал. Видел, что люди слева и справа от меня не могли больше приседать, и я их поднимал».

Минчанин рассказывает, что за пару часов сокамерники успели познакомиться со спортсменами.

— Иван оказался помолчаливей, а Андрей рассказал, кто он такой. Я, к своему стыду и сожалению, не знал легкоатлета Кравченко и не был с ним знаком даже заочно.

Но, когда он представился и сказал, что выиграл серебро на Олимпийских играх в Пекине, я был поражен и восхищен. Андрей даже успел рассказать нам, что тогда победил бы на Олимпиаде, если бы не травма.



Фото: Reuters

Также он отметил, что Иван Ганин — многократный призер европейских соревнований и еще обязательно выиграет свою Олимпиаду. В общем, рядом с нами в одной камере оказались люди, которых мы раньше видели только в телевизоре.

Помимо спортсменов, в камере, по словам Ивана, находились предприниматели и представители сферы культуры.

— Например, с нами сидел скульптор, работа которого установлена около Национальной библиотеки или внутри здания — точно не помню.

Иван отметил, что Кравченко и Ганин сохраняют боевой настрой и не падают духом.

— Я не заметил, чтобы они были подавлены или испуганы. Абсолютно нет. Правда, не знаю, когда их в первый раз покормили. Потому что мой первый прием пищи с воскресенья был только во вторник утром — до суда нас ни разу не кормили. А суд Андрея с Иваном состоялся лишь в среду. Покормили ли их до этого — не знаю.

Иван вышел на свободу после пяти суток ареста. Освобождение Кравченко и Ганина ожидается в среду, 18 ноября.