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Стали известны потери Армении в Карабахе

14.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Армения назвала первые данные о потерях в Карабахе


Фото: mil.am
Точное число погибших в боях назовут после завершения обмена
Обмен телами погибших только начался, но уже известно о более 2300 погибших армянских военных, пишет korrespondent.net
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября погибли 2317 армянских военных, сообщил Минздрав Армении в субботу, 14 ноября.
"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2 317 погибших военнослужащих, в том числе неопознанных. Процесс обмена телами погибших солдат, оставленных противником, только начался, конфликтующие стороны не могут знать окончательное число в это время, пока эти действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Также вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе эскалации погибли четыре тысячи человек, еще восемь тысяч получили ранения.
 
 
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Армения назвала первые данные о потерях в Карабахе
 
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