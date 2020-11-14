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В Беларуси проходят акции против политических репрессий
Источник материала: Навiны
В Минске и других населенных пунктах Беларуси 14 ноября проходят точечные стихийные акции против политических репрессий. В телеграм-каналах появляются фотографии и видео, на которых люди выходят на улицы с цветами, свечами и плакатами.
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В Минске и других населенных пунктах Беларуси 14 ноября проходят точечные стихийные акции против политических репрессий. В телеграм-каналах появляются фотографии...
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