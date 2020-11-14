В Минске и других населенных пунктах Беларуси 14 ноября проходят точечные стихийные акции против политических репрессий. В телеграм-каналах появляются фотографии и видео, на которых люди выходят на улицы с цветами, свечами и плакатами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси проходят акции против политических репрессий В Минске и других населенных пунктах Беларуси 14 ноября проходят точечные стихийные акции против политических репрессий. В телеграм-каналах появляются фотографии...