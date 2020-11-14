МВД: сначала угнали машину, потом пытались столкнуть ее в реку, а затем сожгли (видео)

Источник материала: Onliner

Все случилось в апреле. Тогда на берегу Днепра в пригороде Могилева нашли сгоревший ВАЗ-2121. Выяснилось, что этот угнанный автомобиль принадлежит 39-летнему могилевчанину. Недавно подозреваемых нашли.

«Выяснилось, что накануне преступления трое могилевчан (от 18 до 19 лет) распивали спиртное. Разъехаться по домам решили на чужой машине и среди припаркованных во дворе выбрали незапертую „Ниву“, — говорится в сообщении Министерства внутренних дел. — В деревне Полыковичи автомобиль заглох. Чтобы скрыть следы преступления, компания попыталась столкнуть машину с обрыва, однако та зацепилась за кусты. В итоге молодые люди подожгли транспортное средство и скрылись».

Двух молодых людей задержали, а третий пока находится в СИЗО за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

«Следователи дали правовую оценку действиям горожан и признали их подозреваемыми по ранее возбужденному уголовному делу за угон. Сейчас фигуранты проверяются на причастность к совершению иных преступлений», — сообщает МВД.