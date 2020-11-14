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Командующий российскими миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

14.11.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Боевые действия в Нагорном Карабахе не ведутся, сообщил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов. 

© Sputnik / Нина Зотина
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По его словам, в настоящее время в регионе не слышно выстрелов и обстановка постепенно стабилизируется, в том числе на линии соприкосновения.

"Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили с 00.00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме", - сказал командующий миротворцами в видеообращении.

Рустам Мурадов рассказал, что 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.

Для офицера нет национальности

"Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем, никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - заверил командующий миротворцами. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
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После чего добавил, что выполняет свой долг, руководствуясь приказами главнокомандующего, которые принимает к исполнению. "Для меня как для офицера нет национальности. Я выполняю свои задачи по предназначению".

Табасаранцы - один из древнейших коренных народов Дагестана, проживающих на юго-востоке российского региона.

Миротворцы на линии соприкосновения

Благодаря посредничеству России со стороны Армении и Азербайджано было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

Согласно заявлению Владимира Путина, полное прекращение огня в регионе начинается с 10 ноября, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.

© Sputnik / Илья Питалев
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Помимо этого, было принято решение о размещении российских миротворцев. После чего армянский премьер Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа максимально выгодным для своей страны. Теперь в Баку считают возможным переход к политическому этапу урегулирования ситуации.

По данным российского Министерства обороны, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент в следующем составе:

― 1960 военных,

― 90 бронетранспортеров,

― 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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Теги: Минск
 
 
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Стабилизация нагорно-карабахского конфликта стала возможной после достижения договоренности о прекращении огня между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы....
 
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