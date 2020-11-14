Лукашенко заявил, что не допустит транзита власти: президента должен выбрать народ

Александр Лукашенко поклялся, что не допустит своей досрочной отставки и передачи власти преемнику, пристыдил Владимира Зеленского за потерю доверия народа и заявил, что в Беларуси будет президентом тот, кого выберет белорусский народ.

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», - заявил Лукашенко в ходе интервью белорусским и зарубежным журналистам 13 ноября. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе telegram-канала «Пул первого».

О России. По мнению Лукашенко, кроме России, у Беларуси нет альтернативы для экономического сотрудничества. «Куда ни кинь, без России нам будет очень сложно», - сказал он.

О полномочиях. Лукашенко заявил, что планирует поделиться полномочиями с другими органами власти по действующей Конституции.

«И по некоторым полномочиям до нового года кое-что народ увидит. Парламент, правительство: хорошо, вот есть пять вопросов, примите решение по ним без президента. Примете - я закон подпишу, если вы договоритесь», - сказал он.

И добавил, что «часть элиты, так называемой нашей» хотят изменения Конституции.

«Чтобы был баланс, чтобы была ситуация противовесов, сдержек в этой Конституции. То есть ее сбалансировать, уравновесить надо. Вот в чем суть. Я уже это начал делать. Даже при нынешней Конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента, которые по нынешней Конституции можно передать другим органам власти. Мы начали это делать», - сказал президент.

Ранее он говорил, что изменения в Конституцию будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, которое должно пройти в январе или феврале 2021 года.

При этом от подчеркнул, что «передать полномочия можно, а вот как они понесут эти полномочия – вопрос».

О Зеленском. Представитель украинского телеканала «112.Украина» отметил: Владимир Зеленский сказал, что не будет называть Лукашенко президентом. На это последний заявил, что украинский президент должен подумать сначала о себе.

«С 70% поддержки он обвалился до 22-30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала», - добавил он.

Ситуация в Беларуси

Напомним, после выборов в Беларуси 9 августа в стране более трех месяцев продолжаются акции протеста. Очень большой процент граждан не соглашается с результатами – по данным ЦИК, действующий президент набрал 82% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,2%. Многие СМИ обнародовали доказательства фактов фальсификаций. Люди выходят на улицы городов с требованием новых выборов.

Только по сведениям ООН, за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Недавно свое расследование касательно жестких подавлений акций протестов в Беларуси опубликовало издание « Медиазона ». Там собрали данные о насилии в отношении задержанных в Минске и изоляторе в Жодино, причем данные собирались не без помощи сотрудников силовых ведомств, которые анонимно помогали журналистам.

Как сообщает глава Национального антикризисного управления Павел Латушко, в распоряжении НАУ есть внутренние отчеты МВД. По данным министерства, с 9 августа и до 3 ноября в Беларуси задержали больше 25 800 человек за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении». За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов.

По данным отчета, со дня выборов белорусы подали в органы 4000 заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур. И все еще не заведено НИ ОДНОГО дела на силовиков за насилие и убийства.