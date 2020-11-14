Самоуничтожающиеся сообщения появятся в Instagram и мессенджере Facebook

пише т interfax.by Пока самоуничтожающиеся сообщения доступны для части пользователей, впоследствии эту возможность откроют для всех,т interfax.by





"Иногда вы хотите что-то сказать и не беспокоиться впоследствии, что сообщение останется. Поэтому мы рады представитель Vanish Mode, позволяющий отправлять сообщения, которые исчезают автоматически. Принцип работы прост - они исчезают после того, как их прочитают, а вы завершите беседу", - говорится в сообщении на сайте разработчиков.





Если собеседник попробует сделать скриншот в этом режиме, то вы получите соответствующее предупреждение.





В Instagram исчезающие сообщения станут доступны впервые, в Facebook Messenger ранее появилась возможность оставлять сообщения, удаляющиеся по таймеру, в секретных чатах.





"Мы постепенно внедряем режим исчезновения в Messenger и Instagram. Режим исчезновения уже доступен в Messenger в США и некоторых других странах, и скоро он станет доступен для остальных пользователей. Режим исчезновения в Instagram скоро появится", - сообщили разработчики.



