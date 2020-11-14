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Самоуничтожающиеся сообщения появятся в Instagram и мессенджере Facebook

14.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда разработчиков Facebook объявила о запуске новой функции для Facebook Messenger и Instagram

Пока самоуничтожающиеся сообщения доступны для части пользователей, впоследствии эту возможность откроют для всех, пишет interfax.by

"Иногда вы хотите что-то сказать и не беспокоиться впоследствии, что сообщение останется. Поэтому мы рады представитель Vanish Mode, позволяющий отправлять сообщения, которые исчезают автоматически. Принцип работы прост - они исчезают после того, как их прочитают, а вы завершите беседу", - говорится в сообщении на сайте разработчиков.

Если собеседник попробует сделать скриншот в этом режиме, то вы получите соответствующее предупреждение.

В Instagram исчезающие сообщения станут доступны впервые, в Facebook Messenger ранее появилась возможность оставлять сообщения, удаляющиеся по таймеру, в секретных чатах.

"Мы постепенно внедряем режим исчезновения в Messenger и Instagram. Режим исчезновения уже доступен в Messenger в США и некоторых других странах, и скоро он станет доступен для остальных пользователей. Режим исчезновения в Instagram скоро появится", - сообщили разработчики.
 
 
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Команда разработчиков Facebook объявила о запуске новой функции для Facebook Messenger и Instagram
 
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