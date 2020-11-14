Как спасали дельфинёнка

АВТОР ФОТО,BEN WYATT





пишет Русская служба Би-би-си. Прежде всего потрясает это тяжелое дыхание. Жадный глоток воздуха, втягиваемого в сокращающиеся легкие дельфиненка, застрявшего в мелких водах мыса Кейп-Код и очутившегося после отлива лежащим на песке,Русская служба Би-би-си.













В отчаянном вдохе через дыхательное отверстие есть что-то человеческое, что делает этот звук еще более душераздирающим.





"Когда дельфинов выбрасывает на берег, для них это - как для человека попасть в автокатастрофу, - объясняет Брайан Шарп, руководитель группы спасения морских млекопитающих Международного фонда защиты животных (IFAW). - [В такой момент] они впервые ощущают всю тяжесть земного притяжения, да плюс еще стресс и шок".





В нашем случае дельфиненок не только разъединен с матерью, выброшенной на берег в 20 м от этого места, но и оказался во враждебном для него мире - на суше.





Морская вода, в которой лежит дельфиненок, быстро уходит с отливом. Чувствительная кожа животного, застрявшего на мелководье, запутавшегося в водорослях, может получить солнечные ожоги третьей степени в течение всего нескольких минут, если ее не защитить.





Из-за стресса может развиться синдром миопатии, при котором обезвоживание и истощение приводят к поражению мышц. И первыми часто поражаются сердечные мышцы.





На этом участке береговой линии Кейп-Кода на сушу выбрасывает дельфинов чуть ли не больше, чем где-либо в мире. В 2019 году, например, здесь зафиксировано более 400 случаев, а в августе 2020-го 45 дельфинов застряли на отмели только за один день.





Но теперь - хорошая новость . Группа исследователей IFAW доказала, что можно повысить процент выживших морских животных, и весьма серьезно.





"Когда в 1998 году мы только начинали этим заниматься, процент выпущенных обратно в океан был низок - около 14%, - вспоминает Шарп. - С годами мы совершенствовали методы, вводили новые технологии, применяли новую технику, и теперь этот процент вырос до более чем 78".





Эта группа - не единственная, кто занимается спасением выброшенных на берег дельфинов. Что же изменилось для этих харизматичных морских созданий, с которыми у человека есть какая-то таинственная связь?





Отливы в заливе Кейп-Код настолько серьезны, что каждый день при отступлении воды обнажается песчаная территория в более чем 50 кв. км.





Для стай дельфинов, которые приходят сюда для охоты за рыбой, отмели образуются настолько быстро, что буквально на глазах превращаются в лабиринт быстро уходящей воды. И в прошлом шансов на спасение у застрявших тут дельфинов было очень мало.





"До 2010 года было принято думать, что любой застрявший на отмели дельфин - либо больной, либо отстал от стаи, и единственным ответственным шагом будет умертвить его по соображениям гуманности. Но теперь мы можем дать животному шанс на спасение", - подчеркивает Шарп.









NASA

На снимке из космоса отчетливо виден "бицепс" Кейп-Кода, где дельфины часто застревают на мелководье при отливе





С тех пор изменилось многое. Группам, подобным спасателям из IFAW, пришли на помощь новые технологии. Члены команды Шарпа используют специальное мобильное приложение, помогающее координировать действия 220 волонтеров на участке берега длиной более чем в 1100 км.





В случае нахождения выброшенного на отмель животного добровольцы реагируют быстро - наиболее близкая к месту случившегося и наиболее подготовленная группа сразу выдвигается на помощь дельфину.





Кроме того, у спасателей есть своего рода скорая помощь, отлично оснащенное мобильное подразделение медиков, которые могут сделать анализ крови, УЗИ, поставить капельницу и снять кардиограмму, пока животное доставляют к ближайшему подходящему месту, где его можно выпустить в океан.





Однако эти технологии - не панацея, а только часть решения проблемы.

Неотложная помощь

Но вернемся к нашему дельфиненку и его матери. Главный ветеринар IFAW Сара Шарп (жена Брайана) прибыла на место события. Дельфинов положили на брезентовые носилки, погрузили на моторизированную тележку и повезли к скорой помощи, что ожидала на парковке рядом.





Но в тот момент, когда животных погрузили в трейлер, случилась беда.





"К несчастью, я не слышу, как у нее бьется сердце", - сказала Сара. Воцарилась тишина, и так же тихо было в стетоскопе Сары. Мама дельфиненка умерла.





Теперь все внимание внутри трейлера обратилось к дельфиненку. Анализ крови и УЗИ показали, что он вполне здоров, несмотря на жару и трудное путешествие по суше.





Команда планировала прикрепить ему к плавнику спутниковый передатчик стоимостью примерно в 2000 долларов, что позволит IFAW отслеживать его возвращение в стаю, а также другие передвижения и поведение в океане.





Но когда спасатели пытаются прикрепить передатчик к хрящу плавника, дельфиненок начинает биться и дергаться - совсем как перед этим его мать.









Специалисты IFAW обследуют дельфиненка

BEN WYATT





Успокоить животное и избежать остановки его сердца помогли ледяная вода и мокрые простыни. Передатчик был прикреплен, и мы подъезжаем к месту выпуска малыша в океан.





Его снова аккуратно помещают на тележку и перевозят от парковки до берега моря. Сара с помощником спускают дельфиненка в воду и удерживают его, пока он приходит в себя.





Однако он не двигается. Жизнь его висит на волоске, и это лишний раз показывает, насколько сложна задача, стоящая перед специалистами IFAW.

Наука о звуках

Немного подальше вдоль того же берега находится Веллфлит Харбор, место, печально прославившееся в августе, когда здесь на мелководье застряли 45 дельфинов.





Тут я встретился с Лейлой Сэйай, биологом-исследователем из океанографического института Вудс-Хоул. Мы забрались на борт катера капитана порта, и там она рассказала мне о своем проекте.





"Мы регулярно размещаем звукоулавливающее устройство на входе в бухту Веллфлит Харбор вот уже примерно шесть лет. Надеемся, что сможем опознавать звуки, которые издают дельфины, когда вот-вот попадут в беду, - говорит она. - Если нам это удастся, то мы разработаем систему быстрого оповещения о животных, выброшенных на берег".





Вскоре мы подплываем к бую, к которому прикреплено аудиозаписывающее устройство величиной с консервную банку. Позже, на берегу, Сэйай воспроизводит для меня звуки, которые удалось записать.





Исследователей особенно интересуют те звуки, с помощью которых животные переговариваются между собой на расстоянии. Находясь в состоянии стресса, дельфины более часто их издают, поэтому команда Лейлы Сэйай надеется, что будет наблюдать в таком случае всплеск звуковой активности.

В принципе разговоры китообразных друг с другом в водах залива способны стать основой для создания автоматизированной системы оповещения, с помощью которой можно было бы прогнозировать случаи выброса морских млекопитающих на берег. Но есть одна серьезная проблема:

"На прослушивание всех записей уходит очень много времени. Поэтому мы смотрим на их цифровое изображение в компьютере, пытаясь отметить характерные сигналы. Если мы хотим создать систему оповещения, то процесс должен быть автоматизирован".





Автоматизированный и настраиваемый, с обучаемой логикой, добавим. Отсюда и родился проект корпорации Google, которая уже использует возможности машинного обучения для обработки больших объемов данных аудио в YouTube.





Программное обеспечение "Искусственный интеллект на благо общества", по словам Джули Каттье из Google, использует 2 млн часов видео из Youtube для самообучения - как определять, например, звуки смеха или плача. Такие звуки потом добавляются в контекстную информацию о видео.





Исследователи хотели понять, можно ли с помощью подобного алгоритма определять звуки, издаваемые животными, и связались с Энн Аллен из Национальной океанографической и атмосферной администрации на Гавайях.





BEN WYATT

Мокрые простыни успокоили дельфиненка и помогли избежать остановки его сердца





У Аллен огромный архив аудиозаписей морской жизни юга Тихого океана: если попытаться проиграть его без перерыва, это займет более 21 года. Но задача тут - не просто найти аудиоиголку в пресловутом стоге сена, а иголку, которая, как, например, в случае с горбатым китом, постоянно изменяет форму.





"Каждая популяция горбачей поет свою собственную песню, и даже внутри одной популяции эта песня изменяется с годами, так что тут нужна очень умная компьютерная программа. Ведь через пять лет китовая песня может звучать совершенно иначе", - подчеркивает Аллен.





Алгоритм машинного обучения, тем не менее, способен быстро фильтровать и обрабатывать китовые песни по мере того, как они меняются. И результат такой обработки материала, собранного за 15 лет, можно получить менее чем за полдня.





Следующим шагом было научиться использовать эту систему для создания механизма оповещения в реальном времени - для помощи дельфинам и косаткам (популяция последних в канадской Ванкувер-Харбор сократилась всего до 72 животных, косатки очень страдают от шума судовых винтов, который мешает им переговариваться друг с другом и охотиться).





Будущая система позволит ответственным специалистам по морским млекопитающим получать на смартфон уведомления со спектрограммой сигнала, по которой они смогут судить, насколько косатка нуждается в срочной помощи.





Система только разрабатывается, но уже сейчас ее применяют для предупреждения экипажей паромов компании British Columbia Ferries о том, что у них на пути - китообразные. И тогда паром останавливается, чтобы пропустить косаток и избежать попадания животных под винт.

Повод для оптимизма

Итак, поможет ли такая технология создать систему раннего оповещения о случаях массового выброса дельфинов на берега Кейп-Кода?





Каттье считает, что на основе записанных звуков люди смогут определять, в опасности ли млекопитающее. И этому можно научить компьютер. Ее оптимизм разделяет и Лейла Сэйай.





А что же наш дельфиненок? На пляже его и Сару Шарп окружила толпа приехавших сюда позагорать американцев. Они наблюдают, как Сара не оставляет попыток помочь дельфиненку поплыть, делая ему массаж.





Секунды превратились в долгие минуты, и уже кажется, что всё потеряно… И вдруг маленький дельфин резко свистнул - раз, другой, третий! И с каждым разом звук все увереннее и дольше.





А потом его хвост вырвался из рук ветеринаров, и, под аплодисменты и подбадривающие возгласы зевак, дельфиненок поплыл, скрывшись в волнах.





"Это всегда так трогает, когда видишь, как они возвращаются в океан. Даже когда ты уже проделывал это сотни и сотни раз, - говорит Сара. - Будем надеяться, что у малыша всё будет хорошо".





В течение следующих недель спутниковый датчик, прикрепленный к плавнику дельфиненка, показал, что тот благополучно вернулся в океан.



