ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

14.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с неблагоприятным метеорологическим явлением, говорится в сообщении Белгидрометцентра. 

© CC0 / Pixabay/ivabalk
Теплее, чем обычно? Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Беларуси

"Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 17 до 23 часов 14 ноября распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в ночные и утренние часы 15 ноября", - пояснили синоптики.

При этом специалисты обратили внимание, что видимость при туманах составит от 100 до 500 метров. В субботу в белорусской столице в период с 17 до 20 часов ожидается туман.

Видимость в эти часы будет составлять 100-500 метров, а неблагоприятные метеорологические условия сохранятся и в ночные, и утренние часы в воскресенье.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наблюдающиеся местами по республике туманы распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в ночные и утренние часы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко при поддержке России делает то, что умеет лучше всего — применять насилие и запугивание»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика