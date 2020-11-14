Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с неблагоприятным метеорологическим явлением, говорится в сообщении Белгидрометцентра.

"Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 17 до 23 часов 14 ноября распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в ночные и утренние часы 15 ноября", - пояснили синоптики.

При этом специалисты обратили внимание, что видимость при туманах составит от 100 до 500 метров. В субботу в белорусской столице в период с 17 до 20 часов ожидается туман.

Видимость в эти часы будет составлять 100-500 метров, а неблагоприятные метеорологические условия сохранятся и в ночные, и утренние часы в воскресенье.

Читайте также:

ГАИ предупредила водителей о гололедице