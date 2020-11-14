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До белого каления: мастер-класс от кузнеца ― видео

14.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Photo : Ex-Press
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Истоки кузнечного дела восходят к глубокой древности. Кузнец музейного комплекса "Дудутки" Александр Чичко решил пойти в непростую и творческую профессию из-за прадеда. Профессиональный праздник мужчина встречает на рабочем месте. Пользуясь случаем? Sputnik расспросил мастера ковки о тонкостях профессии и увидел, как все устроено в кузнице. 

Каким бы опытным ни был кузнец, рядом с ним всегда есть помощники, которые одновременно являются учениками. Основам ремесла они учились от 3 до 10 лет, только после этого ученик мог называться подмастерьем. Александр считает, что этому делу учиться можно всю жизнь.

Центральное место в кузнице занимает горн, именно в нем происходит таинство перевоплощения металла в мягкий и податливый материал. На рабочей поверхности горна ― небольшая кучка топлива (уголь или дрова) ― для разогрева заготовки.

Для нагнетания воздуха в зону горения традиционно используются кузнечные меха с ручным или ножным приводом. Накаливающийся металл держат щипцами или клещами, молотом придавая ему желаемую форму. Металл остается горячим для обработки всего 1-2 минуты, поэтому в кузнечном деле важна сноровка. 

Наковальня ― основной инструмент кузнеца, она располагается в центре кузницы неподалеку от горна на массивном деревянном чурбаке. Рядом сосуд с водой или растительным маслом, в нем кузнец закаляет изделия. 

© Photo : музейный комплекс "Дудутки"
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И еще несколько фактов о кузнечном деле:

― Ковка возможна при температуре + 800 градусов Цельсия.

― Масса наковальни составляет 100-250 килограммов, а боевого молота от 5 до 9 кг.

― Температуру металла кузнец определяет по цвету каления, поэтому в кузнице всегда должен быть полумрак.

Кузнец изготавливает огромное количество предметов, декоративных и нужных в быту. Смотрите на видео, как Sputnik вместе с опытным мастером изготовил подкову на счастье.

 
 
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В День кузнеца Sputnik научился раздувать меха, доводить железо до белого каления и стучать пятикилограммовой кувалдой по заготовке. Смотрите на видео, секреты...
 
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