С августа 2020 года в Беларуси вынесено более 24 тыс. политических приговоров

Источник материала: Ежедневник

Народное антикризисное управление, возглавляемое Палом Латушко, предало огласке факты внутреннего отчета МВД. Согласно ему, с 9 августа в Беларуси задержаны на массовых мероприятиях 25800 человек, из них более 24 тыс. были осуждены.

Более 24 тыс. политических решений судов на людей, которые вышли на улицу высказать свое несогласие с действия властей – это безусловный мировой рекорд. Таких массовых политических репрессий, со времен СССР не было не только ни в одной постсоветской стране, но ни в одном государстве мира. По сути, на наших глазах создается новый "Архипелаг ГУЛАГ". Вот только Сибири у Беларуси нет, куда можно было бы выслать всех несогласных. Но, судя инициированным изменениям в законодательство, высылать будут из страны.

Впрочем, несмотря на такое количество людей, брошенных за решетку, подвергшихся насилию, пыткам и издевательствам со стороны силовиков, по-прежнему остается открытым вопрос « Сколько еще в Беларуси нужно посадить людей, чтобы навести так называемый порядок? ».

Следует также отметить, что за это же время граждане Беларуси подали в Следственны й комитет более 4 тыс. заявлений о неоправданном насилии со стороны силовиков. Но до сих пор нет ни одного возбужденного уголовного дела.