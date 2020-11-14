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Кто причастен к убийству Бондаренко? СМИ: человек, избивавший Романа, очень похож на приближенного к Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Вечером 11 ноября на «Площадь перемен» в Минске приехали люди в масках, чтобы в очередной раз срезать БЧБ-ленты. Итогом этого стала смерть 31-летнего Романа Бондаренко, который решил вступиться за ленты.
Люди в масках, которых МВД не причисляет к «милиции», сначала избили Романа на площади, затолкали его в бус, где предположительно нанесли ему смертельные травмы. После Романа доставили в РУВД, но очень быстро перевезли его в больницу. Он скончался вечером 12 ноября.
Кто эти люди, которые приехали срезать ленты, никто достоверно не знает. Сегодня
«Небезразличные граждане», которые приехали 11 ноября на «Площадь перемен», внешне оказались очень похожи на тех, кто срезал ленты в ЖК «Мегаполис» 18 октября. В «команде» последних беларусы еще тогда заметили мужчину, очень похожего на главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.
И в «Мегаполисе» 18 октября, и на площади 11 ноября очевидцы видели мужчину в сером костюме и стеганой жилетке. Этот человек ну очень напоминает спортсмена, который общается с Дмитрием Басковым – и по работе, и в личной жизни.
На видео ниже видно, что именно этот человек в сером костюме принимал активное участие в избиении Романа Бондаренко на площади.
И TUT.by, и Ttribuna.com пишут о том, что человек в сером костюме крайне сильно похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. TUT.by также уточняет, что «люди, знакомые с ним по миру единоборств, говорят, что голос на видео, глаза над маской и та часть лица, которую она не скрывает, очень похожи на голос и лицо Шакуты».
Почему в СМИ решили, что Романа Бондаренко избивал спортсмен Дмитрий Шакута
Во-первых, одежда. Человек на видео с площади одет в серую байку, на которой прослеживается логотип, очень похожий на эмблему бойцовского клуба Shock Team.
Во-вторых, обувь. Человек в сером костюме, который избивал Романа, был обут в черные кожаные кроссовки с белой подошвой. Такие же носит (в сочетании, кстати, с такими же брюками) Дмитрий Шакута.
Как сам Шакута комментирует эти факты
Если кратко, то никак. На вопрос журналиста Tribuna.com, находился ли Дмитрий вечером 11 ноября в районе «Площади перемен вместе с Дмитрием Басковым, Шакута ответил: «Чего? Комментарии какие-то что-то давать? Статью писать [будете]?» – и мгновенно повесил трубку.
На другие запросы журналистов Шакута ни по телефону, ни в мессенджерах больше не отвечал.
Кто вообще такой Дмитрий Шакута
В данный момент этот человек, который руководит собственным бойцовским клубом Shock Team. А также работает инструктором по спецподготовке спецназа в воинской части 3214. В этой же части служил и убитый Роман Бондаренко, но насколько известно, он не был знаком с Шакуто.
Шакута также известен как член хоккейной команды Дмитрия Баскова, в которой состоит Виктор Лукашенко, начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк и другие не менее известные «джентльмены».
Кстати, именно Шакута решил вызвать на бой Вадима Прокопьева, когда ресторатор уже вызывал на бой Александра Лукашенко (ни одного боя, правда, так и не состоялось).
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Кто причастен к убийству Бондаренко? СМИ: человек, избивавший Романа, очень похож на приближенного к Лукашенко
Вечером 11 ноября на «Площадь перемен» в Минске приехали люди в масках, чтобы в очередной раз срезать БЧБ-ленты. Итогом этого стала смерть 31-летнего Романа...
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