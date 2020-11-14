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Наталья Дулина вышла после суток из изолятора
Источник материала: Партизан
Наталья Дулина, опальная преподаватель и лидер забастовки в минском лингвистическом университете, вышла из-под стражи.
Она отбыла срок — 14 суток ареста.
Дулина — одна из лучших итальянисток Беларуси.
До 29 октября преподавала в МГЛУ, но была уволена за гражданскую активность.
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Наталья Дулина, опальная преподаватель и лидер забастовки в минском лингвистическом университете, вышла из-под стражи.
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