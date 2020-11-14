«Никакой конспиративной квартиры не было». Отец Николая Дедка – о задержании сына

«Его избивали, требовали какую-то информацию, которая их интересовала. Долго избивали… Это все длилось всю ночь. Потом провезли его в ГУБОПиК, там продолжалось избиение, а потом его перевели в ИВС на Окрестина. Сейчас он находится там», – говорит отец.





Родные искали Николая в течение дня. ИВС не давал сведений до вечера, хотя он находился там. Ранее следователь связался с адвокатом и его допустили к Николаю на время допроса.





Николаю Дедку инкриминировали «грубое нарушение общественного порядка» – ст. 342 УК.





«Следователь сказал, что подготовил документы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшие дни Николай будет переведен в СИЗО №1 на Володарского.





По словам адвоката, на нем есть следы побоев, на лице. Адвокат заявила ходатайство о проведении медицинского осмотра и о назначении судебно-медицинской экспертизы. Она также высказалась о необходимости обеспечения его безопасности, учитывая все обстоятельства», – объясняет Александр.





По словам отца, Николай держится за решеткой неплохо, особенно с учетом того, что его «серьезно избивали».





Александр Дедок утверждает также, что никакой «конспиративной квартиры» под Осиповичами не было – сын просто выбрал, где ему хотелось жить. Из Беларуси Николай уезжать не собирался.





«Я спрашивал его. Он отвечал, что хочет остаться в Беларуси и жить жизнью своей страны», – добавляет Александр.











