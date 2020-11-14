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Лобовое столкновение в Волковысском районе — один из водителей в больнице
Источник материала: Onliner
Как
Оба автомобиля съехали в кювет и врезались в бетонное заграждение. Водитель Renault (житель Волковыска) пострадал: у него переломы различной степени тяжести. Сейчас мужчина находится в районной больнице. За рулем фуры был украинец. Он не пострадал.
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Как сообщает сайт volkovysk.by, все случилось вчера вечером недалеко от деревни Лозы Волковысского района. Водитель Renault неудачно выполнил маневр и выехал на встречную...
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