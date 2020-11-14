Лобовое столкновение в Волковысском районе — один из водителей в больнице

Источник материала: Onliner

Как сообщает сайт volkovysk.by, все случилось вчера вечером недалеко от деревни Лозы Волковысского района. Водитель Renault неудачно выполнил маневр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo.

Оба автомобиля съехали в кювет и врезались в бетонное заграждение. Водитель Renault (житель Волковыска) пострадал: у него переломы различной степени тяжести. Сейчас мужчина находится в районной больнице. За рулем фуры был украинец. Он не пострадал.







