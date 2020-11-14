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Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут
14.11.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбираемся вместе с Кириллом Пыжовым, сооснователем агентства по работе с блогерами и инфлюенсерами Perfluence и главной по соцсетям подкастов РИА Новости Анастасией Балгуриной.
1:03 — иллюзия роскошной жизни в Instagram. Можно ли считать фейком такой контент блогеров? А если речь о "тренерах", обещающих безбедную жизнь, хотя сами они лишь имитируют ее?
4:12 — как блогеры "накручивают" статистику, и как с этим пытаются бороться рекламодатели? Правда, что все блогеры давно "на контрактах"?
7:14 — потребительский террор и диктатура блогеров. Как они запугивают и манипулируют крупными брендами. Почему в нашей стране блогеров так боятся рекламодатели?
10:06 — розыгрыши автомобилей в Instagram: фейк или подобные конкурсы правда окупаются? Можно ли доверять мнению блогера, или они рекламируют все подряд?
14:42 — как блогеры прикрываются именами брендов, и почему их за это не наказывают?
19:06 — ненависть блогера к чему-то: купленный "черный пиар" или конспирологические теории?
23:40 — блогеры живут "как в раю": можно ли верить этой "картинке".
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Фейковые миллионеры, путешественники и иллюзия роскошной жизни — как обманывают блогеры? Почему в России бренды боятся блогеров? Есть ли у них собственное мнение?...
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