Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут

Разбираемся вместе с Кириллом Пыжовым, сооснователем агентства по работе с блогерами и инфлюенсерами Perfluence и главной по соцсетям подкастов РИА Новости Анастасией Балгуриной.

1:03 — иллюзия роскошной жизни в Instagram. Можно ли считать фейком такой контент блогеров? А если речь о "тренерах", обещающих безбедную жизнь, хотя сами они лишь имитируют ее?

4:12 — как блогеры "накручивают" статистику, и как с этим пытаются бороться рекламодатели? Правда, что все блогеры давно "на контрактах"?

7:14 — потребительский террор и диктатура блогеров. Как они запугивают и манипулируют крупными брендами. Почему в нашей стране блогеров так боятся рекламодатели?

10:06 — розыгрыши автомобилей в Instagram: фейк или подобные конкурсы правда окупаются? Можно ли доверять мнению блогера, или они рекламируют все подряд?

14:42 — как блогеры прикрываются именами брендов, и почему их за это не наказывают?

19:06 — ненависть блогера к чему-то: купленный "черный пиар" или конспирологические теории?

23:40 — блогеры живут "как в раю": можно ли верить этой "картинке".

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