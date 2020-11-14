Футболисты белорусских клубов после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на месте

Источник материала: Tut.by

Матч между «Молодечно» и «Шахтером» из Петрикова начался с акции футболистов команд.





После стартового свистка игроки заложили руки за спину и стояли на протяжении 30 секунд. Об этом сообщает «Белорусский футбол» .

Отметим, что похожие акции некоторые команды проводили и раньше. Например, так начался матч между «Крумкачамі» и минским «Динамо», когда были задержаны двое футболистов «воронов».