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Футболисты белорусских клубов после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на месте

14.11.2020 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч между «Молодечно» и «Шахтером» из Петрикова начался с акции футболистов команд.


После стартового свистка игроки заложили руки за спину и стояли на протяжении 30 секунд. Об этом сообщает «Белорусский футбол».

Отметим, что похожие акции некоторые команды проводили и раньше. Например, так начался матч между «Крумкачамі» и минским «Динамо», когда были задержаны двое футболистов «воронов».

 
 
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Матч между «Молодечно» и «Шахтером» из Петрикова начался с акции футболистов команд.
 
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