О чем говорила Светлана Тихановская на форуме по безопасности и политике Riga Conference

Выступление Тихановской на Riga Conference 2020. Фото: https://t.me/viacorka/752?single





Тихановская заявила, что в ходе акций протеста в Беларуси задержано более 18 000 человек, тысячи людей подверглись пыткам, а восемь были убиты. «Репрессии настолько велики, что эти цифры звучат как сухая статистика. Но за этими цифрами стоят реальные люди», – подчеркнула она.





Светлана Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям: « Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», nv-online.info

Также Тихановская в Риге призвала к международному расследованию убийства Романа Бондаренко, экономическим санкциям и отмене чемпионата по хоккею в Минске.





В ходе визита она провела встречи с президентом, премьером, министром иностранных дел и латвийскими НГО. Кроме того, Тихановская возложила цветы у Памятника Свободы в Риге и зажгла свечи вместе с белорусской диаспорой в память о Романе Бондаренко.





Ожидается, что в ближайшее время Латвия и балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях.





Светлана Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с госбанками Беларусбанк и Белагропромбанк, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников. В частности, она призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Также она поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.





Тихановская обратилась к министру иностранных дел Латвии Эдгарсу Ринкевичсу с просьбой поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить белорусские организации ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими.





Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что считает Светлану Тихановскую признанным представителем народа Беларуси, и поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС. Та в свою очередь поблагодарила Латвию за помощь раненым, открытие гуманитарного коридора, упрощение визовых процедур для репрессированных, а также материальную помощь для белорусских журналистов и репрессированных активистов. Тихановская также попросила о поддержке малого бизнеса, который пострадал из-за реакции режима на забастовки.





Светлана Тихановская также обсудила с руководством Латвии возможность отмены или переноса чемпионата мира по хоккею из Минска (планировалось, что в 2021 году он пройдет в Минске и Риге).



