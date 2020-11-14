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Меладзе призвал артистов бойкотировать «Новогодний огонек» и другие новогодние шоу

14.11.2020 20:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ответ на то, что власти России запретили проведение всех концертов, Валерий Меладзе выступил с инициативой бойкотировать все новогодние развлекательные программы.

По словам Меладзе, "все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев, в то время как ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина".

Как отметил известный певец, ему понятно, что метро является жизненно важной артерией Москвы, а концерты – это развлечения, без которых можно обойтись. Но тогда, по мнению артиста, можно обойтись и без развлекательных программ по телевизору.

"А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах", - заявил Меладзе.

На этот призыв уже ответил Юрий Лоза. В комментарии РИА Новости он заявил, что призыв к бойкоту ничего не даст, так как вместо одних артистов придут другие, которые обязательно воспользуются предоставившейся возможностью.

 
 
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В ответ на то, что власти России запретили проведение всех концертов, Валерий Меладзе выступил с инициативой бойкотировать все новогодние развлекательные...
 
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