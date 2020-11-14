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С народом! Белорусские футболисты после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на месте
Источник материала: Партизан
Матч между «Молодечно» и «Шахтером» из Петрикова начался с акции футболистов команд.
После стартового свистка игроки заложили руки за спину и стояли на протяжении 30 секунд. Об этом сообщает
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Матч между «Молодечно» и «Шахтером» из Петрикова начался с акции футболистов команд.
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