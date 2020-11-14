«Охранник сказал, что девушку присосало к сливной трубе и она умерла». Читатель сообщает о ЧП в аквапарке «Фристайл»

Источник материала: Onliner

Дмитрий с семьей пришел во «Фристайл» около 17:30. Когда он зашел в сам аквапарк, увидел, что на бортике стоят сотрудник милиции и медик. По его словам, работник аквапарка нырял в бассейн и что-то измерял. Ближе к 19:00 посетителей попросили покинуть территорию.

— Нам предложили написать заявления на возврат денег, что мы и сделали, — объясняет Дмитрий. — А уже на выходе я спросил у охранника, что случилось. Он рассказал, что около 16:00 в бассейне утонула девушка. Ее каким-то образом присосало к сливной трубе бассейна, и она задохнулась. Ужасно, конечно. Зачем было пускать посетителей, если такое ЧП произошло?

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила Onliner информацию о смерти девушки в аквапарке «Фристайл».

— Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, — отметила она.