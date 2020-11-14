Парень погибшей в аквапарке 18-летней Анны: «Мы отмечали годовщину отношений…»

Источник материала: Onliner

Дмитрию 19 лет, и он до сих пор не может отойти от шока. Сегодня у них с Анной годовщина отношений. Через два года они собирались пожениться. «Аня решила сделать мне сюрприз, она знала, что я никогда не был в аквапарке, вот мы и пошли, — голос молодого человека дрожит. — Она умерла фактически у меня на руках…»

— Она попросила у меня спуститься с горки. Говорит: мол, я спущусь, а ты иди. Я с самой высокой спускался, так как хорошо плаваю, — объясняет Дима. — Я спустил ее со второго яруса, в том крыле, где детский бассейн…

Потом уже мне охранник сказал, что она в воде подпрыгнула, тут, видимо, включился слив, ее засосало, и она ударилась. Скорее всего, она получила черепно-мозговую травму. И не смогла выбраться. Вся спина у нее потом была синяя. Там огромная гематома была…



Очевидцы говорят, что всё случилось у горки "Ленивая река" (место отмечено белым овалом).

Мне сказали, что там буквально минута-две. Кто-то заметил, подозвал спасателя или охранника. И мужики начали ее тянуть. Я как раз пошел ее искать, не мог найти. Вижу: кого-то вытаскивают, вижу ее купальник. Я понял, что это она. Начал помогать вытаскивать. Мы вытащили Аню, подбежали медики, которые там работают. Начали делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Срочно вызвали реанимацию, она приехала через пять минут. Полчаса ее откачивали, потом еще пять минут, затем еще две минуты, до самого конца за нее боролись, но не смогли спасти…

Единственный ребенок в семье, Анна училась в колледже на технолога. Дмитрий говорит, что ее родители убиты горем.

— Мы отмечали годовщину отношений. Это был наш праздник. Она сказала, что будет сюрприз, она знала, что я никогда не был в аквапарке. Решила вот такой сюрприз сделать, — объясняет Дмитрий. — Мы с ней очень похожи и очень близки… Были…