Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном, как реализуется соглашение по Карабаху

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе очередных телефонных контактов обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября", отметили в пресс-службе.

Также собеседники выразили удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная, отмечается в сообщении.

Кроме того, в разговоре с Алиевым Путин обратил внимание, что в Карабахе расположены христианские храмы и монастыри, подчеркнув важность сохранности нормальной церковной жизнедеятельности святынь. По словам Алиева, именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Напомним, договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о полном прекращении огня и переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах была достигнута 10 ноября. В регионе будут находиться 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Стороны также должны обменяться военнопленными. Это решение о прекращении огня стало четвертой по счету попыткой добиться перемирия, предыдущие три оказались безуспешны.

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