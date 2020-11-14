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Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном, как реализуется соглашение по Карабаху
15.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба Кремля.
© Sputnik / Сергей Гунеев
"В ходе очередных телефонных контактов обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября", отметили в пресс-службе.
Также собеседники выразили удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная, отмечается в сообщении.
Кроме того, в разговоре с Алиевым Путин обратил внимание, что в Карабахе расположены христианские храмы и монастыри, подчеркнув важность сохранности нормальной церковной жизнедеятельности святынь. По словам Алиева, именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.
Напомним, договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о полном прекращении огня и переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах была достигнута 10 ноября. В регионе будут находиться 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Стороны также должны обменяться военнопленными. Это решение о прекращении огня стало четвертой по счету попыткой добиться перемирия, предыдущие три оказались безуспешны.
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В телефонных разговорах стороны выразили удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается и обстановка остается спокойной, сообщила пресс-служба...
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