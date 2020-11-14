Источник материала: Sputnik Беларусь

В "Дудутках" запустили знаменитую ветряную мельницу, жернова которой не мололи зерно с 1994 года. Старинный символ музейного комплекса заработал в полную силу на праздник "Кузьминки".

Мельница была построена в 1903–1905 гг. братьями Поляковыми – Михаилом и Иваном. Работы по сборке этой мельницы, без учета на заготовку материалов, заняли шесть месяцев. Ветряк с перерывом работал до начала 1970- х., потом долго находился в заброшенном состоянии и постепенно разрушался.

В 1992 году его перевезли из деревни Березовка Гомельской области на территорию нынешнего музея, и бригада плотников восстановила мельницу. В октябре 1994 года инженеры полностью реконструировали механизм и произвели рабочий запуск уникального памятника деревянного зодчества и материальной культуры Беларуси.

Шатровая мельница голландского типа, за час при оптимальном ветре в 5-6 метров секунду она может перетереть 500 килограммов зерна.

"Мельница всегда стояла на возвышенности, поэтому люди всегда говорили, что на мельнице присутствует нечистая сила, правда или сказка - не понятно, но есть высшая сила, которая нашу мельницу тоже защищает", - отметила экскурсовод музейного комплекса "Дудутки" Ирина Буткевич.

Под звуки белорусской дуды гостям "Дудудок" продемонстрировали работу ветряка, рассказали о ее истории, провели экскурсию по двум этажам мельницы и угостили хлебом и солью.

Смотрите на видео, как запускали мельницу спустя 26 лет.