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Впервые за четверть века: в "Дудутках" запустили старинную мельницу – видео
15.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мельница была построена в 1903–1905 гг. братьями Поляковыми – Михаилом и Иваном. Работы по сборке этой мельницы, без учета на заготовку материалов, заняли шесть месяцев. Ветряк с перерывом работал до начала 1970- х., потом долго находился в заброшенном состоянии и постепенно разрушался.
В 1992 году его перевезли из деревни Березовка Гомельской области на территорию нынешнего музея, и бригада плотников восстановила мельницу. В октябре 1994 года инженеры полностью реконструировали механизм и произвели рабочий запуск уникального памятника деревянного зодчества и материальной культуры Беларуси.
Шатровая мельница голландского типа, за час при оптимальном ветре в 5-6 метров секунду она может перетереть 500 килограммов зерна.
"Мельница всегда стояла на возвышенности, поэтому люди всегда говорили, что на мельнице присутствует нечистая сила, правда или сказка - не понятно, но есть высшая сила, которая нашу мельницу тоже защищает", - отметила экскурсовод музейного комплекса "Дудутки" Ирина Буткевич.
Под звуки белорусской дуды гостям "Дудудок" продемонстрировали работу ветряка, рассказали о ее истории, провели экскурсию по двум этажам мельницы и угостили хлебом и солью.
Смотрите на видео, как запускали мельницу спустя 26 лет.
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Главный символ комплекса музейного комплекса "Дудутки" – 115-летнюю мельницу запустили спустя 26 лет. Первый рабочий запуск ветряка прошел под звуки белорусской...
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