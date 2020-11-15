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Очевидцы: в Новой Боровой неизвестные забрали троих мужчин
Источник материала: Onliner
На видео, которое читатели прислали в редакцию, видно, как мужчина в черном и человек в штатском догоняют мужчину и валят его на землю. На заднем плане двое в штатском также ведут еще одного мужчину. Читатели сообщают и о третьем задержанном, которого на видео не видно.
– Новая Боровая, угловой дом-Авиационная 1. Три человека повесили плакат и шли домой, – сообщают читатели. – Подбежали неизвестные в масках и задержали людей.
(будет дополнено)
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На видео, которое читатели прислали в редакцию, видно, как мужчина в черном и человек в штатском догоняют мужчину и валят его на землю. На заднем плане двое в...
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