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Очевидцы: в Новой Боровой неизвестные забрали троих мужчин

15.11.2020 06:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На видео, которое читатели прислали в редакцию, видно, как мужчина в черном и человек в штатском догоняют мужчину и валят его на землю. На заднем плане двое в штатском также ведут еще одного мужчину. Читатели сообщают и о третьем задержанном, которого на видео не видно.

– Новая Боровая, угловой дом-Авиационная 1. Три человека повесили плакат и шли домой, – сообщают читатели. – Подбежали неизвестные в масках и задержали людей.

(будет дополнено)

 
 
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На видео, которое читатели прислали в редакцию, видно, как мужчина в черном и человек в штатском догоняют мужчину и валят его на землю. На заднем плане двое в...
 
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