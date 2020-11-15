Очевидцы: в Новой Боровой неизвестные забрали троих мужчин

Источник материала: Onliner

На видео, которое читатели прислали в редакцию, видно, как мужчина в черном и человек в штатском догоняют мужчину и валят его на землю. На заднем плане двое в штатском также ведут еще одного мужчину. Читатели сообщают и о третьем задержанном, которого на видео не видно.

– Новая Боровая, угловой дом-Авиационная 1. Три человека повесили плакат и шли домой, – сообщают читатели. – Подбежали неизвестные в масках и задержали людей.

(будет дополнено)