Возраст не помеха: в Минске состоялся марафон для ветеранов спорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске дождь и прохладно, но и такая погода не помеха для любителей бега. Марафон среди ветеранов спорта в столице Беларуси собрал больше сотни участников. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова расскажет подробности.

На вопрос об отчестве Геннадий отвечает – в спорте его нет. Этот забег подарок на день рождения – вчера мужчине исполнилось 57 лет. Он опытный марафонец, в Беларуси собрал все возможные награды. Цель на сегодня – пройти дистанцию меньше, чем за три часа.

«Бег – это здорово, ребята. Всю жизнь, сколько себя помню, я бегаю. К тому же я учитель физкультуры. Здоровье нации вот в этих вот руках», – говорит участник забега Геннадий Пискижов.

Стартовый номер и чип хронометража – минимальный набор марафонца. В деле теплые шапки и беговые перчатки – погода в этот раз тоже для самых смелых. Всего плюс три и дождь.

«Погода непредсказуемая. Мы бегали и в мороз, в январе, когда даже минус 15 градусов было. Да, нормальная погода для бега», – рассказал участник забега Игорь Навицкий.

И хоть организаторы назвали этот забег чемпионатом страны по марафону среди ветеранов, на старте бегуны разных возрастов. Ведь из-за пандемии соревнований практически не было. Самому младшему участнику – 18, а самому опытному чуть за 70. Случайных людей здесь нет. Пробежать полсотни километров у неподготовленных едва ли получится.

«За этот год у меня ни одного нормального забега не было. Те, к которым я готовилась, отменили, где-то я сама из-за работы не смогла. А тут все совпало – и на работе отпустили, и пробежаться решили», – рассказала участница забега Татьяна Гурская.

В забеге две королевские дистанции – марафон и ультрамарафон. Ввели даже лимит – преодолеть 52 километра нужно максимум за шесть часов. Для трассы выбрали велодорожку, она пересекает практически весь Минск.

«Эти дистанции пользуются популярностью и спросом. Надо себя проверять, на что ты готов. И особенно сейчас в связи с пандемией. Надо просто заниматься спортом и укреплять иммунитет», – заявил организатор соревнований Сергей Зыков.

Всем участником достанутся медали, а победителям еще и денежные вознаграждения. Хотя многие признаются – бегут не ради призов, а для здоровья души и тела. И вместо внушительных домашних аптечек выбирают кроссовки и спортивный костюм.