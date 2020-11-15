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Возраст не помеха: в Минске состоялся марафон для ветеранов спорта
15.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске дождь и прохладно, но и такая погода не помеха для любителей бега. Марафон среди ветеранов спорта в столице Беларуси собрал больше сотни участников. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова расскажет подробности.
На вопрос об отчестве Геннадий отвечает – в спорте его нет. Этот забег подарок на день рождения – вчера мужчине исполнилось 57 лет. Он опытный марафонец, в Беларуси собрал все возможные награды. Цель на сегодня – пройти дистанцию меньше, чем за три часа.
Стартовый номер и чип хронометража – минимальный набор марафонца. В деле теплые шапки и беговые перчатки – погода в этот раз тоже для самых смелых. Всего плюс три и дождь.
И хоть организаторы назвали этот забег чемпионатом страны по марафону среди ветеранов, на старте бегуны разных возрастов. Ведь из-за пандемии соревнований практически не было. Самому младшему участнику – 18, а самому опытному чуть за 70. Случайных людей здесь нет. Пробежать полсотни километров у неподготовленных едва ли получится.
«За этот год у меня ни одного нормального забега не было. Те, к которым я готовилась, отменили, где-то я сама из-за работы не смогла. А тут все совпало – и на работе отпустили, и пробежаться решили», – рассказала участница забега Татьяна Гурская.
В забеге две королевские дистанции – марафон и ультрамарафон. Ввели даже лимит – преодолеть 52 километра нужно максимум за шесть часов. Для трассы выбрали велодорожку, она пересекает практически весь Минск.
Всем участником достанутся медали, а победителям еще и денежные вознаграждения. Хотя многие признаются – бегут не ради призов, а для здоровья души и тела. И вместо внушительных домашних аптечек выбирают кроссовки и спортивный костюм.
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В забеге две королевские дистанции – марафон и ультрамарафон. Введен даже лимит – преодолеть 52 километра нужно максимум за шесть часов.
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