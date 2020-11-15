В БПС-Сбербанке узнают клиентов по голосу, Белгазпром - поможет разделить чек с друзьями: топ-новости банков

Источник материала: Tut.by

На этой неделе банки порадовали белорусов несколькими высокотехнологичными новинками, а также снижением некоторых тарифов и комиссий. Подробнее об этом в еженедельном обзоре FINANCE.TUT.BY.

Как разделить чек с друзьями?



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Время от времени нам нужно «сброситься» на общий подарок коллеге или другу. Для этого создан новый сервис Белгазпромбанка «Выставление счетов». Например, он подойдет, если нужно сброситься на подарок коллеге, а все в офисе работают на удаленке.

Для этого нужно создать сбор в мобильном приложении банка, затем отправить не него ссылку участникам сбора через мессенджеры, смс, электронную почту, или просто показать им QR-код для оплаты. Когда нужная сумма соберется, приложение отправит вам push-уведомление.

Минимальная сумма сбора — 2 рубля, если оплата будет осуществляться с карты Белгазпромбанка в BGPB mobile авторизованным клиентом, для остальных случаев минимальная сумма — 5 рублей. Комиссии за эти операции банк не взимает.

Клиентов банка искусственный интеллект узнает по голосу



Фото: pixabay.com

БПС-Сбербанк усовершенствовал технологию голосовой биометрии. После интеграции искусственного интеллекта виртуальный помощник Алеся узнает людей по голосу без лишних вопросов.

Голосовой бот Алеся перешла на искусственный интеллект: если раньше она строго следовала алгоритмам, то сейчас гораздо быстрее анализирует запросы, учится на них и совершенствует манеру общения. А благодаря голосовой биометрии без дополнительных вопросов подскажет остаток по карте или задолженность по кредиту. А еще поможет узнать, когда можно получить оформленную карту, озвучит актуальные курсы валют и решит другие задачи.

Чтобы при звонке в банк узнавали с первого слова, нужно разрешить запись голосового слепка. Банк может обращаться к сохраненному слепку для верификации. Процедура происходит мгновенно и не предполагает паузы.

Альфа-Банк снизил комиссии для инвесторов



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Альфа-Банк снижает тарифы для сделок на рынках Европы и Азии для инвесторов, которые инвестируют в акции через доверительное управление по приказу.

Например, для торгов с акциями на биржевом рынке XETRA/EURONEXT комиссия раньше составляла 0,25% от суммы сделки, но не менее 135 BYN за сделку. Теперь нужно будет уплатить 0,15% от суммы сделки, но не менее 18 BYN за сделку.

Напомним, в октябре банк уже снизил минимальную сумму для новых инвесторов доверительного управления по приказу до 1 000 долларов (1 000 евро или 60 000 российских рублей).

Полгода без комиссии за перевод зарплаты



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Такая акция Приорбанка распространяется только на новых клиентов. Чтобы получить бонус, ИП и юрлицам, годовая выручка которых не превышает 1 миллиона евро в эквиваленте, необходимо заключить договор на зарплатное обслуживание до 31 декабря. По истечении 6 месяцев комиссия составит 0,3%.

Чтобы все оформить, необязательно ехать в отделение — специалисты привезут документы прямо в офис. Зарплаты зачисляют централизованно в течение минуты, а все программы легко интегрируются с 1С.

Из новшеств — возможность через интернет-банк автоматически рассылать сотрудникам расчетные листки. Для этого надо загрузить файл с информацией в интернет-банк для юридических лиц, после чего листки будут доступны сотрудникам в мобильном приложении.