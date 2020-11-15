«Выживший». Волк в гражданской шкуре: Audi 100 S4 мощностью 300 л.с

Источник материала: Tut.by

Сергей из Борисова уже был героем рубрики «Выживший». Точнее не сам Сергей, а его автомобиль — Audi 80 Coupe . Герой тогда говорил, что продавать купе не собирается, а оставит его в семье в качестве автомобиля выходного дня. Но предложили хорошие деньги — и машина все-таки перешла к другому владельцу. В первую нашу встречу Сергей упомянул, что у него в гараже есть еще один эксклюзив — Audi 100 S4 2.2 T quattro. И пообещал с ней познакомить, как только завершит проект. И вот мы снова в Борисове.





«Чтобы ехала добра»

Еще когда мы договаривались на встречу, Сергей предупредил, что машина не совсем готова к фотосессии — отдал Audi на диагностику подвески, а механик, выгоняя машину из гаража, повредил передний бампер. Пришлось снимать и отдавать в покраску. Поэтому на наших фото машина без переднего бампера. Это не тюнинг, а неудачное стечение обстоятельств.

— Эта машина у меня появилась примерно полтора года назад. Модель я долго и упорно искал — хотелось полный привод и чтобы «ехала добра», — смеется Сергей. — Но конкретно эта подвернулась случайно. Посмотрел до нее несколько машин — плохие были, «убитые». Такую машину, чтобы сохранить, нужно постараться. В итоге я нашел ее в Минске у одного состоятельного человека, который в гараже держал восемь разных машин. Получилось сторговать ее не очень дорого — 3 тысячи долларов.

Экземпляр Сергея — 1992 года выпуска, то есть машине уже 28 лет. На одометре было 350 тысяч километров, но нынешний владелец признается, что не знает, родной это пробег или скрученный.

Больше всего денег потянули работы по кузову





Изначальное состояние было на три с плюсом. Основные вопросы по кузову — двери, арки. Пришлось заменить переднюю водительскую и заднюю пассажирскую двери, избавить от ржавчины арки. Но по днищу и порогам, благо, проблем не было.

Заметно, что некоторые элементы кузова, как говорится, не «бьются» по цвету. Отличаются капот и крыло, а также двери.

— Подготовкой и покраской занимался самостоятельно, помогали друзья. Я использовал хорошие материалы, грунт из США. Цвет фирменный Audi. Так как красили сами, частями, то увидели различия по оттенкам только тогда, когда выкатили из гаража. Расстроились, конечно, но уже решили не переделывать. Сама по себе окраска качественная получилась, ровная. Потратил на все около 1200 долларов.

Под капотом у S4 — 2,2-литровый пятицилиндровый турбомотор, который в «стоке» выдает 230 л.с. и 350 Нм крутящего момента. По заводским данным, S4 с механической коробкой передач «берет» рубеж в 100 км/ч за 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 244 км/ч. Это впечатляющий результат даже по современным меркам.

Без чип-тюнинга не обошлось



После чип-тюнинга мотор «выдает» умеренные 280−300 лошадиных сил

На форумах владельцы этой модели говорят, что «железо» двигателя способно выдержать повышение мощности до 400 лошадиных сил. То есть такого прироста можно добиться чип-тюнингом. Не обошелся без «чипа» и экземпляр Сергея.

— С мотором было все четко, работал как часы. Я ее купил уже «перепрошитой» и с другими катушками зажигания. Этот мотор серии AAN 2.2 turbo по «заводу» выдавал 230 л.с. и 350 крутящего. Но сейчас здесь «чип» PRJ — с ним мощность порядка 280−300 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Если стоковая S4 разгоняется до сотни за 6,8 секунды, то после чип-тюнинга примерно 5,5 секунды. Но это по заявлению предыдущего владельца. Сам я пока не замерял. Да и чувствуется, что не едет она на это время. Надо покопаться с настройками мотора.

Действительно, от почти трехсот сил ожидаешь ураганной динамики, но S4 разгоняется хоть и уверенно, но по спинке кресел не размазывает. Турбина начинает «дуть» только после 3000 оборотов. До этой отметки динамика вообще обыденная. Зато благодаря «чипу» появилась функция лаунч-контроля. Также была сделана педаль газа, потому что дроссель открывался на половину.

Мощному мотору — хорошие тормоза. Сергей говорит, что родные обошлись бы в 2 тысячи евро, поэтому многие владельцы идут по пути подбора деталей от других марок. На этой машине передние тормозные диски от Mercedes-Benz W220, а суппорты вообще от Porsche Cayenne. Колесные диски — от Audi RS6. Сергей сетует, что колеса в сборе оказались слишком тяжелыми — это тоже сказывается на динамике.



Передние тормоза- сборная «солянка». Диски от Mercedes W220, а суппорты — Porsche Cayenne

Рулевое управление здесь активное, с системой Servotronic. То есть производительность зависит от скорости. На парковке руль можно крутить едва ли не одним пальцем, а на скорости и в поворотах рулевое колесо наливается усилием. Servotronic предлагался для этой модели в качестве опции.

Доработок по мелочам — не счесть

Незаметно и постепенно руки пришлось приложить почти везде. Много времени и сил ушло на полировку стекол фар. Делали вручную, самостоятельно — на СТО не нашлось специалистов и желающих. Выпускная система полностью сварена из нержавейки, задняя «банка» родная, оригинальная.



Выпускная система из «нержавейки», а топливные трубки — медные

— Пришлось поменять все топливные трубки на медные — родные полностью сгнили. Заодно промыли топливную систему, форсунки. Перебрал недавно генератор и стартер. Недавно подключили омыватели фар, но это не выгодно — заметил, что много омывайки уходит. Закуплены для замены сайлент-блоки редуктора и опора редуктора, восстановлена задняя бленда с поворотниками. Поставил силиконовые патрубки охлаждения, восстановил «ручник». А еще перепаял всю проводку приборной панели. В машине работает все, что должно работать из электрики.

Подвеска, на удивление, не занижена, как принято у владельцев спортивных машин. Сергей улыбается.

— Мне ж и по сельским дорожкам приходится ездить, где-то на бордюр заскочить. Так что высокий клиренс не помешает.



Кожу кресел не помешало бы чуть «освежить», но в целом состояние салона неплохое. С поправкой на почти 30-летний возраст

Все восстановительные работы заняли чуть больше года. При этом владелец не планирует превращать Audi S4 в автомобиль выходного дня.

— Я собираюсь на ней ездить ежедневно и круглогодично. Когда еще получать кайф от настоящей кваттро, если не зимой? У меня есть еще BMW E36, так после нее садишься на Audi — и совершенно другие ощущения. BMW — уже не то. Зимой с места не тронешься толком, задние колеса обгоняют передние. А тут нажал и пошел. Заливаю только 98-й бензин, за ним приходится ездить на трассу М-1. Благо бак здесь 80 литров.

Расход топлива, конечно, не назовешь скромным. Сергей говорит, что в городе, если «топить», то литров 18−20 на «сотню» уходит. Если ездить спокойно — то 13−14 литров.





О замене, например, на Audi RS6, Сергей не думает.

— А зачем? Этой достаточно. Едет бодро, комфортная очень. Зимой очень хорошо. Для семьи тоже подходит — и салон просторный, и багажник большой. И эту машину уж точно продавать не буду!