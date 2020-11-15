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БАЖ: Марину Костылянченко ждет новый суд, она остается под стражей

15.11.2020 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитница и журналистка Марина Костылянченко не вышла на свободу после 15-суточного ареста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

БАЖ: Марину Костылянченко ждет новый суд, она остается под стражей

Сотрудники СИЗО в Барановичах, где отбывала арест Костылянченко, заявили родственникам, что она задержана до суда по новому протоколу об административном правонарушении.

Костылянченко была задержана 30 октября в кафе на минской улице Сурганова. Журналистка была доставлена в Заводское РУВД, где в отношении нее составили два протокола о правонарушении по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям сотруднику милиции). 2 ноября суд Заводского района постановил подвергнуть Костылянченко 15 суткам административного ареста.

Сегодня на свободу вышли журналисты информационной компании БелаПАН Павел Добровольский (после 15-суточного ареста) и телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан (Буянов) (отсидел 13 суток). Солтан является подозреваемым по делу о массовых беспорядках по ст. 342 УК (возбуждено после протестной акции в Минске 1 ноября).

Под стражей остаются корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин (15 суток, до 23 ноября), работавший для газеты «Народная Воля» Олег Груздилович (15 суток, до 25 ноября) и другие журналисты (всего около полутора десятков).

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитница и журналистка Марина Костылянченко не вышла на свободу после 15-суточного ареста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
 
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