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БАЖ: Марину Костылянченко ждет новый суд, она остается под стражей
Источник материала: Навiны
Правозащитница и журналистка Марина Костылянченко не вышла на свободу после 15-суточного ареста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Сотрудники СИЗО в Барановичах, где отбывала арест Костылянченко, заявили родственникам, что она задержана до суда по новому протоколу об административном правонарушении.
Костылянченко была задержана 30 октября в кафе на минской улице Сурганова. Журналистка была доставлена в Заводское РУВД, где в отношении нее составили два протокола о правонарушении по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям сотруднику милиции). 2 ноября суд Заводского района постановил подвергнуть Костылянченко 15 суткам административного ареста.
Сегодня на свободу вышли журналисты информационной компании БелаПАН Павел Добровольский (после 15-суточного ареста) и телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан (Буянов) (отсидел 13 суток). Солтан является подозреваемым по делу о массовых беспорядках по ст. 342 УК (возбуждено после протестной акции в Минске 1 ноября).
Под стражей остаются корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин (15 суток, до 23 ноября), работавший для газеты «Народная Воля» Олег Груздилович (15 суток, до 25 ноября) и другие журналисты (всего около полутора десятков).
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Правозащитница и журналистка Марина Костылянченко не вышла на свободу после 15-суточного ареста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
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