В поисках вдохновения и самой себя. Шарлотта Генсбур снялась в новой кампании Zara Home

Источник материала: Tut.by

Zara Home представили новую коллекцию предметов интерьера осенне-зимнего сезона — 2020. В рекламном видео, снятом Фабьеном Бароном, снялась Шарлотта Генсбур. Ролик больше похож на артхаусную короткометражку, чем на что-то рекламное, и этим интересен сам по себе.

Шарлотта Генсбур играет фотографа, которая просыпается в своей студии и начинает фотографировать части жилья, себя, в поисках вдохновения. Затем она отправляется на прогулку к берегу моря и встречает таинственную незнакомку…

Пользователи уже задают в соцсетях бренда вопрос: все очень красиво, но где, черт возьми, товары Zara Home в этом ролике? Бренд поступил очень креативно и на сайте выложил коллажи их покадровой раскладки видео и предметов из новой коллекции.























