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Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
В воскресенье погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Утром на большей части территории страны, днем местами сгустится туман.
В восточной части местами слабый гололед. Ветер юго-восточный слабый. Погода в регионах:
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В воскресенье погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления.
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