ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

15.11.2020 08:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В воскресенье погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления.

Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Утром на большей части территории страны, днем местами сгустится туман.

В восточной части местами слабый гололед. Ветер юго-восточный слабый. Погода в регионах:

  • Брест +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%, утром туман);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%, утром туман);
  • Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, утром туман, слабый гололед);
  • Минск +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, туман).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская в Риге обсудила расширение санкций и отмену ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика