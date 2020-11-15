Дешевле, чем в Минске? Смотрим, сколько стоят съемные квартиры в соседних странах

Источник материала: Onliner Недавно мы писали о том, что ждет белорусский рынок недвижимости в ближайшем будущем. Эксперты настроены весьма пессимистично: при любых раскладах цены на квартиры, по-видимому, упадут. Вероятно, поумерить аппетиты придется и арендодателям. Сейчас снять приличную «однушку» в столице можно примерно за $300—350. Дорого это или нет? Onliner решил посмотреть, что и по какой стоимости предлагают на рынке арендной недвижимости в соседних странах.

Москва

Жить в Белокаменной, не обладая собственными метрами, — удовольствие не из дешевых. Да и не каждый назовет это жизнью — скорее существованием. Средняя зарплата в Москве — 88 900 российских рублей, или $1150. Почти половину из них придется потратить на аренду «однушки», причем далеко не в центре и, возможно, даже не в пределах МКАД. Сей факт вряд ли напугает тех, кто приехал покорять российскую столицу: главное ведь, чтобы метро было рядом, а там уж разберемся.

Наткнуться на уголок, который не повергнет в депрессию и культурный шок и стоит меньше $500 в месяц, оказалось непросто. Но кое-что мы все-таки нашли. За $454 сдается микроквартира размером всего 17,6 кв. м в Юго-Восточном округе. На этой скромной площади умещаются кухня-гостиная и ванная комната. Один человек такую стесненность вполне стерпит, а вот двоим будет посложнее. Зато есть все, что нужно для буржуазного счастья: мебель, бытовая техника, интернет. Еще из важного — ремонт в стиле арт-лофт в сине-желтых оттенках (подойдет для украинцев). До ближайшей станции метро 12 минут пешком.















Всего на $11 дороже — $465 — стоит еще одна маленькая студия в Южном Бутово. Сюда тоже можно сразу же заселиться, причем даже с домашним животным: собственник не против. Рядом с домом есть вся необходимая современному человека инфраструктура — от стоматологии до суши-бара. Любителей природы ждет в свои лиственные объятия большой Бутовский парк. До метро можно дойти на своих двоих.













Если двигаться в сторону центра, вы рискуете расстаться с более значительной суммой. В ЖК «Парк Легенд», что в 4 минутах от метро, предлагают «однушку» за $870. Находится она в доме 2019 года постройки. Площадь уже посолиднее — аж 45,5 «квадрата». Да и само местечко тоже: вход только по пропускам, консьерж, готовый 24/7 принимать ваши письма и не только. А еще через мобильное приложение можно заказать уборку, стирку, глажку, присмотр за животными и так далее. Самое то для ленивых.











За $711 можно поселиться вплотную к Садовому кольцу. 40 «квадратов», старомодная кухня, вполне сносный ремонт в гостиной-спальне — в общем-то, ничего особенного. Но расположение решает.



















Конечно, есть в Москве и куда более дорогое жилье, которое могут позволить себе те, кто уже покорил ее и теперь наслаждается своим положением. Вот такую уютную студию в светлых тонах сдают за $1700.

















А вот такую «однушку» размером с полноценный загородный дом можно снять чуть более чем за $5000. В вашем распоряжении кухонно-обеденная, гостевая, рабочая и спальная зоны. Кожаная мебель, биокамин, дизайн в стиле лофт — такое ощущение, что здесь когда-то снимали очередной российский сериал. Находится квартира практически в центре города.

















Киев

Территория Киева поделена на 10 районов, 7 из которых расположены на правом берегу Днепра, остальные 3 — на левом. Стоимость жилья сильно зависит от того, по какую сторону реки оно находится. Правый берег — это одновременно и колыбель истории (Киево-Печерская лавра, Золотые ворота и вот это вот все), и центр деловой жизни (здесь расположена бóльшая часть фирм и предприятий). Поэтому и аренда здесь выше.

Но в каких-нибудь отдаленных жилых комплексах (например, «Кришталеві джерела») можно найти недорогую квартирку с простым, симпатичным ремонтом всего за $315. Обстановка жилища тоску не навевает, все довольно цивильно. Рядом с домом находится парк Феофания. «Если вы любите тишину, цените свежий воздух и минимальное количество людей рядом, то вам у нас точно понравится», — уверяет собственник. До центра города на общественном транспорте можно добраться за 45 минут. Правда, делая выбор в пользу жилых комплексов, построенных совсем недавно, имейте в виду, что транспортное сообщение там может быть на порядок хуже, чем в других районах.











В самом сердце города тоже можно найти вполне неплохие варианты по приемлемой цене, причем даже в районах, которые считаются самыми дорогими, — Шевченковском и Печерском. Например, за студию с «итальянской спальней» (что бы это ни значило) просят $438. Конечно, выглядит квартира не очень современно, кухня как будто передает привет из девяностых, но ведь не каждому из нас вообще есть дело до дизайна. Иногда куда важнее, где находится жилье и что его окружает. В данном случае с инфраструктурой проблем не будет: рядом рынок, кинотеатр, торговый центр. А еще — Лукьяновская тюрьма и Центральный госпиталь МВД Украины. Если не смущает такое соседство, you’re welcome.















Конечно, можно и шикануть, поселившись во «Французском квартале 2». Этот жилой комплекс находится в Печерске — культурном и деловом центре Киева — в окружении музеев, исторических памятников и чудес местной архитектуры. Хотя, может, вам даже не придется выходить из собственной квартиры за $1150, а захочется просто раствориться в ее интерьере.

















Киев — большой город. Поэтому при съеме жилья стоит ориентироваться на место работы/учебы. Если офис или университет будут на левом берегу, а дом — на правом, вы рискуете тратить по два часа на дорогу только в одну сторону. Но и на левом берегу есть что снять. Например, вот такую однушку площадью почти 40 «квадратов» за $368.



















Или вот такую — поменьше размером, но куда симпатичнее — за $403.













Рига

По сравнению с другими европейскими столицами Рига — город довольно компактный. Добраться до ее центра почти из любой точки можно за 30—40 минут. Поэтому бояться окраин не стоит. А если душа просит встречать рассветы и провожать закаты в престижном районе, например в Старом городе или на островках роскоши в Кливерсале, придется хорошенько заплатить. Но вообще, найти в латвийской столице съемную «однушку» за €300—350 не такая уж большая проблема: жилье здесь вполне доступное.

Всего за €185 сдают микроквартиру в 17 «квадратов» в реновированном доме (такие крохотные жилища в Европе — довольно распространенная тема). Находится на севере Риги, недалеко от озера Кишэзерс.















€210 просят за небольшую студию в еще одном отреставрированном доме. Жилплощадь (22 кв. м) тоже недавно отремонтировали. До центра города 15 минут на транспорте. Но приготовьтесь, что на коммунальные платежи придется отдать еще €110—140 (для Латвии это вполне нормально).















Если хочется пожить прямо в центре города, можно отжалеть €320 и поселиться на улице Бривибас. 27 «квадратов», приятный дизайн в светлых оттенках, вся необходимая мебель, бытовая техника — что еще нужно для счастья новоиспеченному рижанину?













«Район улицы Миера очаровывает своей мирной и очаровательной природой, в окружении которой многие захотят жить. Отличное расположение, дружелюбные соседи», — пишет агентство недвижимости вот про эту «однушку» , как бы намекая, что за эти очевидные плюсы можно и заплатить €340. Рядом с домом школы, детские садики и магазин — наверное, именно так выглядит рай для семейного человека.















В 10 езды минутах от центра сдается квартира с дизайнерским ремонтом. Помимо банальных характеристик а-ля «встроенная кухня» и «оборудованная ванная комната», которые должны убедить вас в правильности выбора, есть и такие: очень красивый, благоустроенный двор, тренажерный зал прямо в жилом комплексе, круглосуточная охрана и низкие коммунальные платежи. Стоит все это удовольствие €470 в месяц.















А завершим нашу рижскую подборку классической квартирой за €1000 — именно столько придется выложить за жизнь в одной из высоток Z-Towers, расположенных прямо напротив Старого города. Фасады башен спроектировал всемирно известный архитектор Хельмут Ян, среди творений которого — Park Avenue в Нью-Йорке и Sony Center в Берлине. Так что за эти деньги вы каждый день будете прикасаться к произведению архитектурного искусства. В жилом комплексе есть кафе, рестораны, детские площадки, теннисные корты, детский сад, фитнес-центр со спа-зоной и бассейном.















Вильнюс

Казалось бы, Вильнюс и Минск разделяет всего две сотни километров (даже меньше), а найти хоть сколько-нибудь приличную «однушку» дешевле €300 там не удается.

За €320 в месяц сдается крохотная квартирка площадью 20 «квадратов». Находится она в старом доме 1985 года постройки, но пусть этот факт вас не смущает: от «бабушатника» здесь давно избавились, придав жилищу современный вид. Из приятных бонусов — молодые и интеллигентные соседи и Старый город рядом, всего в 30 минутах неспешной прогулки. На транспорте, естественно, будет быстрее.











Недалеко от центра можно снять и такую квартиру , спрятавшуюся за кирпичными стенами, возведенными еще в 1970-х. Она больше по размеру и стоит всего на €30 дороже — €350.











За €420 можно поселиться всего в сотне метров от проспекта Гедимина — центральной улицы Вильнюса. Рядом гора Таурас, Музей оккупации и войны за свободу, Литовский национальный театр — в общем, однозначно будет чем заняться. Сама квартира представляет собой почти 35 кв. м свежего ремонта, режущего глаз своей белизной. Располагается на первом этаже старинного здания 1959 года.















Конечно, есть в литовской столице и новостройки. Например, можно заехать в дом, сданный всего два года назад. За 34 «квадрата» со всем необходимым для комфортного существования придется заплатить €360.













А за €420 можно жить в доме 2009 года постройки. Из плюсов — большая лоджия размером с комнату, просторная кухня-гостиная, удобное расположение.

















Ровно за €1000 в месяц предлагают снять «однушку» в монолите 2020 года. Площадь внушительная — 60 «квадратов». На ней умещаются кухонная, гостевая и спальная зоны и, конечно, ванная комната. Также есть выход на собственную террасу. К оформлению интерьера, естественно, приложили руку дизайнеры — куда же без них в таких дорогих квартирах?















Варшава

Отыскать в Варшаве однокомнатную квартиру дешевле €300 в месяц оказалось не так уж и сложно. За €234 предлагают в аренду светлую студию с видом на сад. Площадь — 25 кв. м, полностью обставлена мебелью. Находится в двухэтажном доме на окраине города.













€245 стоит мини-студия размером всего 13 «квадратов». Владелец позаботился не только о том, чтобы в ней была вся необходимая мебель и бытовая техника, но даже кастрюли и прочие кухонные принадлежности. Рядом два фитнес-клуба, магазины, кафе. Чтобы добраться до центра города, понадобится всего 13 минут.









Чуть дороже (€356) обойдется квартира в высотке, сданной в 2019 году. Жилье расположено на 9-м этаже. В стоимость входят машино-место на подземной парковке и кладовая площадью 2,76 кв. м. Сам жилой комплекс окружен прогулочными дорожками, спортивными площадками, фонтанами, неподалеку есть даже бильярдный клуб и ледовый каток. Старый город и Дворец культуры и науки находятся в 5 километрах от дома.











За €423в месяц можно обзавестись «однушкой» возле Жалиборских садов и ТЦ «Аркадия». Площадь — 30 «квадратов».











Вы спросите: а что же в Варшаве можно снять за €1000? Что ж, показываем. За €1113 есть вариант арендовать студию с видом на центр города. В вашем распоряжении 40 кв. м, «поражающих своей элегантностью и уровнем отделки». А еще — зона отдыха с саунами, джакузи, фитнес-зоной и массажным кабинетом на одном из этажей жилого комплекса.











