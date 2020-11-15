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В Минске начались проблемы с мобильным интернетом
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 15 ноября, в Минске, как обычно по воскресеньям, начались проблемы с доступом в Сеть через мобильную связь.
«Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации», — сообщили в МТС.
Мы добавим чуть позже комментарии А1 и life:).
Напомним, что затруденения с доступом в интернет в Минске посредством мобильной связи наблюдаются практически каждое воскресенье. В начале сентября операторы пояснили, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».
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В этот раз перебои начались в девять утра.
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