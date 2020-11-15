В Минске начались проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 15 ноября, в Минске, как обычно по воскресеньям, начались проблемы с доступом в Сеть через мобильную связь.



Фото: Stephen Petrey, unsplash.com

«Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации», — сообщили в МТС.

Мы добавим чуть позже комментарии А1 и life:).

Напомним, что затруденения с доступом в интернет в Минске посредством мобильной связи наблюдаются практически каждое воскресенье. В начале сентября операторы пояснили, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».