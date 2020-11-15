А что творится там, куда начальство не ходит? Смотрите, что попало на «Доску позора» в этот раз

Источник материала: Tut.by

Большинство наших читателей — люди неравнодушные и всегда подмечают случаи откровенного брака и халатного отношения в строительстве и благоустройстве. Сфотографировать их и прислать нам на почту — хлопотное дельце, конечно. Но именно поэтому наша рубрика « Доска позора » продолжает свою работу. Вот что попало в наш уже 120-й (!) выпуск.

Кривая береза, Смолевичский район. В деревне через дорогу от города-спутника есть детский сад, в который водят своих детей как местные жидели, так и жители Смолевичей. Здание довольно старое, но «еще держится», а вот прилегающая территория давно вызывает нарекания родителей: асфальт дорожек вокруг учреждения полностью пришел в негодность, сплошные ямы и трещины, трудно найти хотя бы один целый участок.













Авторы письма надеются, что районный отдел образования перестанет делать вид, что проблемы не существует только потому, что садик не городской и никто из районных властей сюда не заглядывает. А так, конечно, у нас лучшее — детям, да.









Гродно, улица Комарова, 8. Эти фото сделаны в общежитии № 9. В таких условиях проживают работники бюджетной сферы, в том числе учителя и медицинские работники. Хочется спросить: вы уверены, что здесь можно жить?













Минск, улица Уборевича, 10. Дерево растет из-под отмостки уже несколько лет. Казалось бы, а что здесь такого? Дело в том, что корни разрушают отмостку, которая служит для защиты фундамента от дождевой воды. Разрушается отмостка, вода попадает под дом, в подвал — и вот вам плесень и сырость.





Минск, улица Уборевича, 10. Скамейка сделана из подручных материалов.





Минск, остановка общественного транспорта «Дом быта» на нечетной стороне проспекта Рокоссовского. Еще в середине мая был начат ремонт, но так и не закончен.





Минск, улица Гамарника. Люди пишут, что при ремонте улицы асфальт, бордюры и другой строительный мусор не вывозится, а складируется здесь же в скверике. При этом техника еще и газоны испортила.





Минск, улица К. Чорного, 26. Пару лет назад здесь висела лампочка в плафоне. Потом появился энергосберегающий светильник. Но он «умер». После заявки в 115 свет появился: рядом с плафоном повесили обыкновенную лампочку.





Минск, улица Чайлытко, 4. Жильцы квартиры обнаружили на натяжном потолке пузырь. Приехала аварийная служба и установила причину. Оказалось, что на техэтаже есть дырявая дождевая труба. Под ней — банки для сбора воды. Так вот банки переполнились, и квартиру затопило. В общем, нужно чаще менять банки.





Подключение крана унитаза в одном из госучреждений. Вопрос: а как перекрыть воду, если вдруг что-то протечет? Ответ напрашивается сам собой: готовьте банки.





А вот еще один шедевр от сантехников:



Фото из Instagram

Минск, улица Серова, 36. Люди пишут, что около месяца назад прорвало трубу отопления в подъезде. Рабочие разбили плитку, разбили стяжку, вырезали ржавую трубу и приварили другую. Вместо стяжки и плитки рабочие засыпали песок.





Также полгода назад в подъезде провели свет на крыльцо, а замазывать все эти кабели не стали. Жильцы подъезда констатируют, что после каждого такого ремонта вид дома становится все печальнее.





Минск, проспект Любимова, 13/1. Так осветили вход в подъезд, заменив неработающий светильник на светодиодах с датчиком движения. Говорят, работает исправно — светит круглые сутки. А что, у нас же теперь есть АЭС (пока, правда, не работает).







Здесь работу доверили людям, которые не в состоянии даже бордюры красить. Это, кстати, не у нас, а где-то в России.



Фото из Instagram

«Мастерское» исполнения соединения бревен сруба «ласточкин хвост». Кирпичная кладка неспроста ведется без зазора с деревянной стеной — чтобы сруб не развалился.



Фото из Instagram