Настоящий «Завтрак у Тиффани». Как жила и кем была девушка, которую сыграла Одри Хэпберн

Источник материала: Tut.by

Она собрала миллионы долларов по всему миру на борьбу с ВИЧ-инфекцией, научила голливудских звезд говорить с южным акцентом, подружилась почти со всеми богемными кумирами по обе стороны Атлантики и стала прообразом главной героини в повести своего друга Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани». Ее звали Маргарет Литтман. 16 октября 2020 года она умерла в возрасте 90 лет в своем доме в Лондоне. Forbes Woman вспоминает ее историю.





Луизиана, Нью-Йорк, Голливуд и снова Нью-Йорк

Маргарет Ламкин родилась 4 мая 1930 года в небольшом городке Монро, штат Луизиана, в семье адвоката Эбенезера Тайлера Ламкина. Ее детство было таким же, как в тысячах других привилегированных белых семей в южных штатах, все еще страдавших от расовой сегрегации. Но Маргарет не считала устоявшиеся порядки справедливыми.

Ей было тесно в родном городе. Она сперва отучилась в женском колледже Ньюком (ныне часть Тулейнского университета в Новом Орлеане), где изучала философию, а затем перебралась в Нью-Йорк. Там Маргарет поступила в недавно открывшийся колледж Финч на Манхэттене. Тогда она впервые погрузилась в атмосферу богемы. На дворе стояли гламурные пятидесятые.

И вновь переезд.

Ее брат, драматург и писатель Хиллиер Спид Ламкин, получил приглашение от продюсера Джерри Уолда перебраться в Лос-Анджелес для работы над новым фильмом. И Маргарет решила попытать счастья в Голливуде вместе с ним. Джерри Уолд был в шоке от южного акцента госпожи Ламкин и отправил ее к тренеру по технике речи. Но занятия эти были недолгими: Маргарет решила превратить свои «недостатки» в достоинства.

Кадр из фильма «Кошка на раскаленной крыше»

На тот момент вовсю шла подготовка к съемкам фильма «Кошка на раскаленной крыше» Ричарда Брукса, а исполнителям главных ролей Полу Ньюмену и Элизабет Тейлор было необходимо в сжатые сроки заговорить с южным акцентом. И тут на помощь пришла госпожа Ламкин. Она сама стала тренером по технике речи. И, что немаловажно, Маргарет могла объяснить, как себя ведут истинные южанки. Все-таки она выросла в Луизиане и с самого детства отмечала различные типажи. В Голливуде оценили ее таланты. Впоследствии Маргарет задействовали на съемках других «южных» картин, среди которых — «Куколка» Элии Казана и «Долгое жаркое лето» Мартина Ритта.

Личная жизнь Маргарет складывалась в 50-е годы не слишком удачно. Сперва она вышла замуж за приятеля своего брата сценариста Гарри Брауна, а затем за актера Рори Харрити. Оба брака продлились недолго. Особенно неудачными оказались отношения с первым мужем. Он был алкоголиком и однажды, напившись, угрожал своей супруге пистолетом. Тогда Маргарет сбежала в дом к своему другу писателю Кристоферу Ишервуду и его любовнику Дону Бакарди. Ишервуд всячески помогал своей подруге.

В 50-е Маргарет завела знакомство со многими видными литераторами того времени. Среди них были Гор Видал, Теннесси Уильямс и Трумен Капоте. Последнего она вдохновила на написание повести «Завтрак у Тиффани». Многие узнавали в главной героине Холли Голайтли именно Маргарет Ламкин.



Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» с Одри Хэпберн в главной роли

А в судьбе самой Маргарет снова произошли перемены. Она решила вернуться в Нью-Йорк и сменить сферу деятельности.

«Маргарет, ты знаешь всех»

В начале 60-х годов Маргарет начала работать в журнале Glamour. Там она вела рубрику вопросов и ответов. Также она сотрудничала со знаменитым фотографом Ричардом Аведоном, помогая ему с проектом «Ничего личного». Аведон запечатлел многих общественных деятелей и борцов за гражданские права.



Маргарет в своем доме в Лондоне, 1971 год

В 1965 году Маргарет вышла замуж за любовь всей своей жизни — британского адвоката Марка Литтмана. За свадьбой последовал переезд в Лондон. Молодая чета поселилась в престижном районе Белгравия на Честер-сквер. Среди их соседей были рок-музыкант Мик Джаггер и будущая британская премьер-министр Маргарет Тэтчер. Госпожа Литтман вела активную светскую жизнь, продолжая удаленно сотрудничать с журналом Glamour. У многих знакомых и друзей Маргарет складывалось впечатление, что она знает всех.

Так, в конце 70-х годов Литтман гостила в отеле Cipriani в Венеции со своим другом Труменом Капоте. Они отдыхали возле бассейна, и тут Маргарет указала на чрезвычайно худую женщину и произнесла: «Это же anorexia nervosa!». Капоте подумал, что так действительно зовут ту даму, и воскликнул с удивлением: «Маргарет, ты знаешь всех». «Я помню, как кто-то сказал, что нельзя воспринимать ее всерьез, но в ее легкомыслии была такая серьезность», — вспоминает театральный критик Бен Брантли.

Борьба с ВИЧ и уход на покой

Она знала всех, и все знали ее. И Маргарет Литтман решила воспользоваться этой известностью во благо. На дворе уже были 80-е. Эпидемия ВИЧ уносила каждый день десятки жизней, а больные подвергались дискриминации. В 1986 году Маргарет попросила сотню своих друзей прислать по сотне фунтов в качестве взноса в созданную ею организацию AIDS Charitable Trust.

Маргарет с мужем Марком

В 1991 году издательство Faber and Faber выпустило «Алфавит Хокни». Инициаторами этого арт-проекта стали художник Дэвид Хокни и поэт Стивен Спендер. Тексты для книги прислали Гор Видал, Айрис Мердок, Иэн Макьюэн, Шеймус Хини, Уильям Голдинг и Кадзуо Исигуро. Вся выручка от продажи «Алфавита Хокни» пошла на помощь людям с ВИЧ-положительным статусом. Но самое крупное пожертвование пришло от принцессы Дианы в 1997 году. Незадолго до своей гибели она позвонила Маргарет Литтман и сказала: «У меня есть блестящая идея. Я собираюсь отдать вам все мои платья». У Маргарет тогда проскочила мысль: «Я не совсем понимала, что все это значит. Я подумала, боже, неужели я так плохо одеваюсь?» В итоге платья принцессы Дианы были пущены с молотка на благотворительном аукционе за $ 3 млн.



С принцессой Дианой на аукционе

В 1999 году Маргарет Литтман решила отойти от дел. Ее организация стала частью Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Последние годы своей жизни она провела в своем доме в Лондоне. В 2011 году умер ее брат Хиллиер Спид Ламкин, а четыре года спустя — муж Марк, с которым она счастливо прожила полвека.